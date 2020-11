Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si frequentano di nuovo a Uomini e Donne: la reazione di Ida Platano sui social.

Colpo di scena a Uomini e Donne dove Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono tornati a frequentarsi. Conclusa ufficialmente la storia con Ida Platano, Riccardo è tornato in trasmissione per rimettersi nuovamente in giorco sperando di trovare nuovamente l’amore dopo la rottura della storia con Ida che, per tantissimo tempo, ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne.

Tornato in studio, a Maria De Filippi, Riccardo ha detto: “Tra noi ci sono sempre state incomprensioni. Non si è mai risolto nulla, piuttosto si è sempre raggiunto altro. Oggi non abbiamo più rapporti. Sono stato strainnamorato”.

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre, Riccardo è tornato al centro dello studio per un confronto con Roberta di Padua che ha deciso di ricominciare a frequentare.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si erano già frequentati durante il periodo di rottura tra il cavaliere del trono over di Uomini e Donne e Ida Platano. Era il 12 marzo 2019 quando Riccardo decise di chiudere definitivamente la frequentazione con Roberta. Oggi, i due si sono ritrovati nuovamente nello studio di Uomini e Donne. Chiusa la frequentazione con Michele Dentice smascherato in studio, Roberta ha ammesso di essere felice del ritorno di Riccardo con cui ha ricominciato una frequentazione.

I due hanno ammesso di essersi trovati molto bene insieme. Riccardo, inoltre, ha spiegato di non aver mai avuto dei problemi con Roberta e che deciderà nelle prossime settimane se conitnuare o meno la frequentazione. Il cavaliere, infatti, ha ribadito di essere alla ricerca di una compagna e non di un’amica.

Nel giorno della messa in onda della puntata, Ida Platano ha caricato su Instagram una storia in cui diceva: “Volevo dire questa cosa: sono sbalordita dalle persone che quanto ti vedono stare bene, vogliono che stai male. Io ci rido sù che è meglio. Un po’ di ‘Vadano a fan…”.

Molti hanno pensato che fosse un riferimento a Riccardo, ma in una storia successiva, la Platano ha spiegato di non essere assolutamente gelosa.

Ida Platano, dunque, ha definitivamente voltato pagina. Riccardo, invece, ritroverà l’amore proprio con Roberta Di Padua? Lo scopriremo nelle prossime settimane.