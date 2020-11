Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi promettono una puntata da non perdere. Serena incastrerà Michele con degli audio privati.

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, preciso come sempre alle 14:45, con l’ultimo appuntamento di questa settimana.

Come al solito, le anticipazioni trapelate in rete promettono una puntata degna di nota con tanti di colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo fino al prossimo appuntamento di lunedì. Che cosa succederà oggi in studio?

Michele Dentice, dopo essere stato smascherato in studio, tornerà ad essere il protagonista di buona parte dell’appuntamento di oggi e non per tessere le sue lodi. La dama Serena consegnerà alla redazione un audio in cui il cavaliere sparla delle sue corteggiatrici e tra queste, ovviamente, non poteva nemmeno mancare un commento per Roberta Di Padua, che nonostante tutto sceglie di proseguire la sua conoscenza in quanto l’interesse che prova nei suoi confronti è così forte che sente di riuscire a superare qualche parolina detta contro di lei.

Serena ha incastrato Michele Dentice a Uomini e Donne, che non si è risparmiato nemmeno nei confronti di Carlotta, definendola il Fabio Volo dei poveri, ma attenzione perché le sorprese non finiscono di certo qui.

Uomini e Donne anticipazioni 6 novembre: Sophie Codegoni elimina Nino

Dopo il triangolo, o quadrato visto che le sue corteggiatrici non fanno altro che aumentare, di Michele Dentice si passa al bel Nicola Vivarelli.

L’ex di Gemma Galgani, che ieri è stata al centro dello studio per la sua storia con Biagio, chiuderà ufficialmente la sua storia con Gabriella perché amareggiato che lei non si sia presentata, ancora scossa dalla loro precedente incomprensione, alla cena che lui aveva organizzato, ma attenzione: tra loro non finisce qua e se fossi in voi seguire con attenzione il prossimo appuntamento di Uomini e Donne.

Si passa al Trono Classico, dove Sophie Codegoni uscirà con Antonio. Un ragazzo semplice che fa subito breccia nel suo cuore. Tanto da spingerla ad un’incredibile scelta. Quale? La giovane corteggiatrice, dopo averlo baciato, sceglie di mandare Nino a casa: il loro percorso, che inizialmente sembrava potesse concludersi nel migliore dei modi, purtroppo non è andato come sperato e la tronista ha preferito che era meglio interrompere le cose tra loro visto che non era spinta da una reale voglia di poterlo conoscere e portare la loro conoscenza ad uno step successivo.

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi sono ricche di colpi di scena e le puntate a seguire non saranno di certo da meno. Tra l’altro, sempre durante la giornata di oggi, è prevista la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico e Trono Over. Il nuovo Dpcm ha portato delle nuove restrizioni al programma e pare che ai protagonisti provenienti dalle zone rosse non sia stato permesso di prendere parte al programma, visto che risiedono nelle regioni con il più alto tasso di contagi. La vita di tutti i giorni, com’è giusto che sia, non smette mai di contaminare quello che accade negli studi Elios di Roma.