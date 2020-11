Must have delle feste: i 5 capi che devi avere nell’armadio per Natale

Le festività si avvicinano e per rimanere al passo con i tempi ecco i 5 capi must have che devi avere nell’armadio in vista del Natale.

Come ogni Natale che si rispetti ci prepariamo in vista delle festività, magari acquistando qualche vestito nuovo da sfoggiare durante le feste, prenotiamo una seduta dall’estetista e una dal parrucchiere per prepararci in occasione di quello che viene considerato da molti il periodo più bello dell’anno.

Quest’anno a causa del Covid-19 molte delle nostre abitudini dovranno essere rivisitate, e considerando che quasi sicuramente non potremo festeggiare le feste come ogni anno a suon di tavolate con pranzi e cene piene di parenti e amici, possiamo sempre prepararci alle feste sfoggiando un look casalingo di tutto rispetto.

Scopriamo allora quali sono i 5 must have dei capi da avere nell’armadio in vista di questo Natale 2020 un po’ strano e sicuramente diverso da quelli che finora abbiamo vissuto.

I 5 capi must have di Natale: ecco quelli che non possono mancare per le feste

Il Natale è alle porte e quest’anno, nel clima della pandemia è tutto più strano e forse meno sentito del solito. I classici raduni con i familiari e gli amici dovranno essere rimandati probabilmente al Natale 2021 e per le feste di questo 2020 tutto sarà più minimalista.

Detto ciò però non dovremo deprimerci dentro casa nella più assoluta tristezza. Anche se faremo meno vita sociale potremo sempre organizzarci a casa insieme ai nostri familiari più stretti per trascorrere delle feste serene.

E allora perché rinunciare ad essere ordinate e carine anche se restiamo a casa? Vogliamo svelarti i 5 must have che dovrai avere in vista di questo Natale.

Maglione a tema natalizio

Gonna tartan

Vestito scozzese

Pigiama natalizio

Calzini natalizi

Scopriamo i capi che devi avere nel dettaglio.

Parliamoci chiaro, non è Natale se non indossi un maglione con renne, stelle di ghiaccio, babbi Natale, alberi di Natale e chi più ne ha più ne metta. L’idea del maglione natalizio in realtà nasce in America e si chiama ‘Ugly Christmas Sweater Day’ ovvero la “Giornata dei maglioni natalizi brutti”.

Un’usanza che sta prendendo sempre più piede anche in Italia, tanto che sono sempre di più le celebrities e influencer, a partire da Chiara Ferragni, che indossano dei pullover considerati “brutti”, ma che in realtà possono essere anche molto graziosi, a tema natalizio.

Quello della foto è della marca Oysho e costa 39,99 euro. Si tratta di un maglione girocollo a manica lunga in tricot spesso con polsino elasticizzato. Con stampa jacquard di alberi e renne.

Ma sono molte le aziende che si sono organizzate per produrre questo tipo di maglioni. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Gonna tartan: un pezzo che non può mancare mai nell’armadio

Un altro classico intramontabile delle feste è la gonna tartan sui toni del rosso. Prendiamo spunto dalla bella Kate Middleton per indossarne una midi. In questo caso la duchessa di Cambridge ne indossa una di Emilia Wickstead. Già vi avevamo parlato diffusamente in questo articolo di come vanno abbinate le gonne midi per non fare errori.

La moglie del principe William l’abbina con gusto con un maglioncino a cardigan corto nero e un paio di stivali scamosciati, altro pezzo forte di quest’inverno.

Noi abbiamo scovato per voi questa su Amazon della marca Longra-Vestiti al costo di soli 12,39 euro. Anche per un pranzo in famiglia non dovrete di certo rinunciare a mantenere il vostro sex appeal.

Vestito scozzese: un classico senza tempo

Un altro capo must have da avere nell’armadio sotto le feste è il vestitino scozzese. In questo caso vi proponiamo un tubino molto elegante che potrete però smorzare anche con uno stivale nero, qui puoi scoprire tutti i modelli di tendenza di questa stagione.

Quello nella foto lo trovate sul sito shoplowcost.co.uk alla modica cifra di euro 20,90. Anche se starete a casa potrete permettervelo senza spendere chissà quanto.

Pigiama natalizio: per essere a tema anche a letto

Questo pigiama di Intimissimi potrete utilizzarlo non solo durante le feste, ma per tutta la stagione invernale. Essendo però sui toni del rosso e tartan si sposerà perfettamente con il clima delle festività.

A completare il tutto, un disegno davvero grazioso con una Minnie che indossa una gonnellina tartan, per un Natale in allegria anche se a casa.

Il pigiama in questione è di Intimissimi e lo trovate al costo di 49,90 euro.

Calzini a tema natalizio: un must delle feste a casa

Come può mancare un paio di calzini a tema natalizio se la maggior parte delle feste le passeremo dentro casa? Ecco quelli di Happy Socks che abbiamo scovato per voi su Zalando. In questo caso sono due paia al costo di 19,90.

E voi, fashion victim, a nemmeno un mese dal prossimo Natale avete già tutti i must have delle feste?