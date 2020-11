I boots neri sono tornati, o forse non sono mai davvero passati di moda… Quali scegliere e come risparmiare prendendo spunto dai marchi più esclusivi.

Avete mai provato a digitare in google “stivali neri donna“? In meno di un secondo si hanno a disposizione circa sette milioni di risultati. Questo semplicemente per avere un’idea dell’offerta e dell’indotto del settore calzaturiero nel mondo. L’Italia vanta un’eccellente tradizione artigianale ed un’ottima produzione industriale nel settore ma la crisi, che si sente orma da alcuni anni, ha toccato proprio tutti e non si vede alcuno spiraglio. Un altro lockdown, per chi “si è appena rimesso in piedi”, è inconcepibile.

Stivaletti neri per tutti i giorni

Realizzati in pelle, gli stivali Miu Miu (sopra) con gambale alto e allacciatura frontale esprimono un design contemporaneo, dedicato a una ragazza dal carattere forte. Le linee minimali del modello sono arricchite dalla suola in gomma con fondo dentellato. Oggetto del desiderio che si può trovare ad un prezzo inferiore (325 euro) sul sito Ash.com.

Solo il lusso resiste sempre, nonostante tutto. L’export, che per il nostro Paese è fondamentale, è in calo a causa della pandemia ma con il rispetto delle regole ci si augura riparta il tutto al meglio quanto prima. Guardando l’estero un esempio è Chanel che, nelle scorse settimane, ha acquisito il 60% del settore produttivo di Ballin.

Siccome con le scarpe di pelle può capitare ci siano problemi di calzabilità vi abbiamo dato alcune indicazioni molto utili su come allargarle senza fare danni.

Sono invece di Twinset gli stivali a tacco alto con doppia fibbia a 394,99 € disponibili sia nei punti vendita ufficiali che su Zalando.it. È un genere decisamente adatto alle giovani donne che vogliono coniugare comodità (notare il tacco largo) ed apparenza. Ovviamente, in caso siate in procinto di sposarvi, meglio optare su un look più classico, ve ne avevamo parlato durante la stagione dei matrimoni per antonomasia.

La quasi infinita possibilità di scelta può farci sentire indecise, sia che riguardi le calzature sia in altri ambiti della vita. Fondamentale, quindi, aver sempre ben presente chi siamo e cosa ci serva per sentirci meglio con noi stesse. Ed ora scatenatevi con gli acquisti…

Silvia Zanchi