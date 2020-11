Diego Armando Maradona Junior ricorda papà Diego: le toccanti parole affidate ad un post struggente pubblicato sui social.

Diego Armando Maradona Junior dedica un toccante post a papà Diego ricordando il suo sorriso, la sua voglia di vivere e i momenti trascorsi insieme come quello nella foto qui in alto in cui si assomigliano tantissimo.

La morte del grandissimo campione ha sconvolto il mondo, gli amanti del calcio, ma ancora di più la sua famiglia. Diego Maradona Jr, con una storia publicata su Instagram, gli ha così dedicato un pensiero struggente ricordando che resterà per sempre nel suo cuore.

Le parole di Diego Armando Maradona Junior per papà Diego: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”

Diego Armando Maradona Junior non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiale sulla morte del grandissimo Diego Armando Maradona morto per una “insufficienza cardiaca acuta” presente in un paziente con miocardiopatia dilatativa come ha sottolineato l’autopsia.

In compenso, con una foto dello stadio San Paolo di Napoli, sui social, ha scritto: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”. Il Napoli, nel frattempo, si stringe intorno a Maradona a cui il presidente De Laurentis e il sindaco De Magistris vogliono intitolare lo stadio San Paolo.

“Per sempre nel cuore. Ciao Diego. Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole”, ha cinguettato il club azzurro.

Diego 💙 pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

“Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo geni”, sono invece le parole di De Laurentiis.

Caro Diego, orgoglio del popolo napoletano, stella irraggiungibile nel firmamento del calcio universale, amore, gioia, passione e arte. E finché il sole risplenderà, i nostri cuori saranno illuminati dalla luce del tuo genio #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 25, 2020

Anche Cristiana Sinagra, la mamma di Diego Armando Maradona Junior ha ricordato El pibe de oro con la foto che vedete qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cristiana sinagra (@cristianasinagra)

“Tu per me non andrai mai via. Ti ameremo per sempre”, ha scritto Cristiana Sinagra.