Chi è Cristiana Sinagra, ex compagna di Diego Armando Maradona e mamma di Diego Armando Maradona Junior. Ecco i dettagli sulla sua vita.

Di certo Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, non ha bisogno di presentazioni.

La sua vita, soprattutto quella sentimentale, è stata però decisamente turbolenta e movimentata.

Scopriamo chi è Cristiana Sinagra, dunque, e quale ruolo ha svolto nella vita del grande campione.

Cristiana Sinagra: chi è la donna misteriosa nella vita di Diego Armando Maradona

Il 20 Settembre 1986, a Napoli, nasceva un bambino di cui si sarebbe parlato molto.

Diego Armando Maradona Junior, infatti, viene registrato all’anagrafe da una ragazza napoletana, Cristiana Sinagra.

La giovane mamma afferma senza mezzi termini che il padre del bambino è il grande campione argentino.

Diego Armando Maradona, al tempo, ha però rifiutato di riconoscere il figlio nato da quella relazione clandestina.

Come ha dichiarato anni fa ad IlGiornale.it, Maradona e Cristiana sono stati semplicemente: “Fidanzati, perché lui a quei tempi mi aveva assicurato che con la Claudia era tutto finito“.

Passati gli anni, per fortuna, la situazione è decisamente migliorata.

Diego ha riconosciuto il figlio, lo ha incontrato, e tra di loro si è stabilito un ottimo rapporto.

Cristiana, nel frattempo, ha cresciuto “il figlio di Napoli” e, nel farlo, è stata una madre esemplare.

Ha combattuto una dura battaglia legale per vedere riconosciuti i diritti di suo figlio ma sempre per amore.

Il suo obiettivo è stato quello di avvicinare il figlio al padre, garantendogli il giusto riconoscimento.

Tifosissima del Napoli (dopotutto è una napoletana DOC), Cristiana è adesso, oltre che una mamma, anche una nonna affettuosa ed attenta.

Per una terribile coincidenza la notizia che Diego Armando Maradona è morto oggi arriva solo pochi giorni dopo il compleanno di Cristiana.

Se la famiglia Sinagra ha decisamente faticato per vedersi riconosciuto il suo posto nel mondo, lottando contro le polemiche e gli insulti, adesso Cristiana è una donna conosciuta e rispettata.

Non ha mai messo il suo successo personale di fronte quello del figlio o dei nipoti.

E non ha lasciato che le vicende personali intaccassero il suo rapporto (unico e sicuramente speciale) con Diego Armando Maradona.

Era ancora solita, infatti, fagli gli auguri di compleanno e lo ha strenuamente difeso quando, qualche anno fa, un video di Maradona in condizioni psicologiche allarmanti era stato venduta alla stampa.

A lei, a suo figlio ed a tutta la loro famiglia, va il nostro cordoglio.

La scheda personale di Cristiana Sinagra: età, profilo Instagram, data di nascita, professione