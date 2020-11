Capelli con forfora? Provate ad attenuare il problema con i rimedi naturali efficaci facile e veloci. Seguite i nostri consigli.

La forfora è un “problema” che interessa diverse persone, maggiormente gli uomini ma non solo i soli. Non va mai sottovalutato il problema, quindi è opportuno parlarne con il proprio medico, che saprà sicuramente consigliarvi a riguardo.

I capelli con forfora possono essere anche un problema transitorio dovuto a un periodo di forte stress che si sta vivendo o in seguito a cambiamenti stagionali. Ma ci sono anche situazioni legate a psoriasi, dermatite atopica, quindi il problema non è per nulla transitorio.

I capelli con forfora potrebbero provare bruciore e forte prurito, in questi casi vi consigliamo di evitare di grattarsi. Scopriamo in caso di capelli con forfora come attenuare il problema con rimedi naturali efficaci.

Capelli con forfora: rimedi naturali efficaci

Non sempre la forfora si può ridurre con prodotti specifici, talvolta potete ricorrere a rimedi naturali efficaci. Chiedete al dermatologo perchè ci sono casi specifici in cui è necessario un intervento più mirato. Esaminiamo come procedere in modo naturale per ridurre questo fastidio.

L’aceto di vino bianco o mele, che avrete a casa sicuramente visto che è un prodotto indispensabile in cucina e non solo. Basta diluire poche gocce di aceto in acqua tiepida, inumidite la cute prima di fare lo shampoo. Procedete con il massaggio delicato senza sfregare la cute. Se avete tempo, provate a fare un impacco che potete lasciare per tutta la notte, basta avvolgere i capelli in un asciugamano caldo.

L‘olio di oliva che idrata la cute e ammorbidisce e fa sciogliere le scaglie della forfora. Basta metterne un pò in un pentolino e lasciate riscaldare un pò. Inumidite i capelli e distribuite l’olio su un pò di ovatta e massaggiate il cuoio capelluto. Richiede un pò più di attenzione, perchè dovete distribuire bene allargando le ciocche dei capelli. Avvolgete con la pellicola per alimenti e lasciate agire per 30 minuti e poi procedete con il lavaggio.

In alternativa all’olio di cocco non solo idrata ma a differenza di quello di oliva lascia anche un bel profumo. Bastano 3 cucchiai di olio da distribuire sulla cute, lasciate in posa un’ora e poi fate lo shampoo. L’olio di cocco è davvero utile averlo nel proprio beauty, scoprite il perchè.

Lo yogurt bianco miscelato all’olio essenziale di limone, aiuta a rimediare alla forfora. Mettete in una ciotolina metà vasetto di yogurt e un paio di gocce di olio, mescolate bene e applicate su tutta la cute e massaggiate. Lasciate riposare per mezz’ora e poi procedete con lo shampoo.

Il succo di limone con l’olio di oliva è efficace per attenuare la forfora. Dovete preparare un impacco che potete applicare sul cuoio capelluto umido prima dello shampoo e deve essere lasciato agire per 30 minuti. Basta mescolare 2 cucchiai d’olio d’oliva e due cucchiai di succo di limone.

Il bicarbonato di sodio come l’aceto avrete sicuramente in casa, è indispensabile perchè disinfetta il cuoio capelluto, limitando la produzione di forfora. Basta inumidire il cuoio capelluto, poi distribuite il bicarbonato e strofinate delicatamente, lasciate 10 minuti e risciacquate con cura. Volendo potete aggiungere un pò allo shampoo e procedete al lavaggio.

Anche il gel di aloe vera che dovete acquistare se non avete la pianta a casa. Procedete con una maschera, noterete subito sollievo, un vero e proprio sollievo. L’aloe vera è un disinfiammante naturale e non solo. Indicato anche in caso di prurito. Mettete un pò di gel sul cuoio capelluto e lasciate agire per circa 20 minuti, poi risciacquare e fate lo shampoo.

L’aglio è un alimento molto utilizzato in cucina, famoso e conosciuto per le sue straordinarie virtù. Ha proprietà antimicrobiche quindi in questo caso della forfora sarà di grande aiuto, solo l’odore non è per niente gradevole. Schiacciate 2 spicchi di aglio e strofinate con delicatezza sul cuoio capelluto. Poi procedete con il lavaggio.

Infine provate con l’infuso a base di ortica è davvero efficace. In un pentolino mettete 250 ml di acqua riscaldate e poi aggiungete un cucchiaino di fiori d’ortica essiccati. Lasciate in infusione per 15 minuti. Filtrate l’infuso ottenuto e poi appena si è raffreddato mettete in una bottiglina con spray e frizionate sul cuoio capelluto.

I rimedi naturali efficaci per capelli con forfora sono consigli, ma non efficaci per tutti! Provate anche voi, ma chiedete sempre il parere del dermatologo, perchè ci sono casi specifici in cui è necessario un intervento mirato con prodotti specifici.