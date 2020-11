Elga Profili di Uomini e Donne che fine ha fatto? Era famosissima al Trono Over, ma ora ha completamente cambiato vita.

Uomini e Donne ha permesso al pubblico del piccolo schermo di affezionarsi sempre di più a persone comuni, che con il passare del tempo sono diventati veri e propri personaggi televisivi. E’ il caso di Elga Profili del Trono Over che per qualche anno è stata una delle protagoniste del parterre, ma che da qualche tempo è letteralmente sparita dal mondo dello spettacolo.

La dama aveva fatto il suo debutto negli studi Elios di Roma grazie alla sua conoscenza con Antonio Jorio, che a breve dovrebbe sposarsi, ma purtroppo le cose tra i due non sono andate come sperato. Tant’è che lei iniziò una conoscenza con il cavaliere Samuel, ma anche qui purtroppo il rapporto non è riuscito a raggiungere uno step successivo e i due hanno scelto di separare le proprie strade.

La sua ultima apparizione risale, quindi, a qualche tempo fa per poi sparire nel nulla. Per questo motivo il pubblico di canale 5 si chiede che fine ha fatto Elga Profili di Uomini e Donne?

Elga Profili di Uomini e Donne oggi: cosa fa dopo il Trono Over

Ela Profili è tornata alla sua vita di sempre e al suo lavoro. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha continuato con la sua professione di mediatrice legale, che non ha mai abbandonato per approdare nel mondo dello spettacolo. Ha anche pubblicato un libro, che fa ovviamente riferimento alla sua professione.

Dopo il suo abbandono, la dama provò a far parte nuovamente del parterre e scelse di corteggiatore Giorgio Manetti, storico ex di Gemma Galgani, che oggi ha fatto una bizzarra richiesta a Maria, quando i due ancora si frequentavano. Il Gabbiano però, rispetto della dama che frequentava, le rifilò un sonoro due di picche e lei fu costretta ad abbandonare lo studio.

Qualche tempo dopo sui social, attraverso alcuni video, raccontare tutti i retroscena di Uomini e Donne, svelando cosa accadendo dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi; mentre ora, nonostante non faccia più parte del programma, non di rado di diletta a fare alcuni tik tok con il sonoro di Tina Cipollari, che ha ricordato la scomparsa di Maria S, con cui ha avuto non poche discussioni durante la sua permanenza. L’opinionista, infatti, amava prenderla in giro, imitando anche il suo accento, tipico delle sue zone.

Elga Profili di Uomini e Donne ora è concentratissima sulla sua professione e sulla sua famiglia ed ha anche scoperto l’amore per la pittura. Non di rado, infatti, pubblica i suoi dipinti che riscuotono un certo successo tra i suoi fedeli sostenitori, che nonostante lei non faccia più parte del mondo dello spettacolo continuano a ricordarla ancora con molto affetto e sperano sempre in un suo ritorno nel programma e chissà che questo non possa accadere, visto che non si sa molto sulla sua vita sentimentale.