Antonio Jorio di Uomini e Donne è stato uno dei cavalieri più famosi del Trono Over, ma che fine ha fatto oggi?

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato veri e propri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Se un tempo i più famosi erano i tronisti a spopolare nel mondo dello spettacolo, da quando è stato lanciato il Trono Over la situazione è drasticamente cambiata, perché sono loro le vere star dello show. Ne sa qualcosa Antonio Jorio, che per anni è stato il cavaliere per eccellenza del parterre maschile.

Antonio, infatti, ha preso parte al programma fin dal suo debutto, ci riferiamo ovviamente alla versione dedicata ai non più giovanissimi, per poi abbandonare il parterre nel 2015 perché ha trovato l’amore al fianco di Annamaria Pancallo. La loro relazione fece storcere il naso ad un po’ di persone che hanno notato come i due si siano avvicinati qualche tempo dopo che lei ha abbandonato il programma, perché faceva parte del parterre delle dame, insinuando che i due abbiano continuato ad avere una relazione senza avvertire la redazione, ma queste sono soltanto supposizioni.

Da quel momento, però, Antonio non è mai più tornato nel programma fatta eccezione per un’ospitata in cui annunciava il suo matrimonio, per poi sparire nel nulla. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo ora si chiede ma che fine ha fatto Antonio Jorio di Uomini e Donne?

Antonio Jorio di Uomini e Donne: che cosa fa oggi l’ex cavaliere del Trono Over

Antonio Jorio, dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto qualche breve apparizione sul piccolo schermo degli italiani, prendendo parte a qualche cameo in programmi televisivi o in alcune fiction.

Purtroppo però le tanto annunciate nozze con Annamaria Pancallo non sono mai arrivate, nonostante l’annuncio negli studi Elios di Roma. In un articolo di qualche tempo fa, scrivo dal cavaliere in persona, che come il primo storico ex fidanzato di Gemma, ha chiarito che purtroppo la storia non stava proseguendo come sperato, facendo intuire che oltre alle rose dei primi tempi i due stavano scoprendo le spine dei loro rapporti.

La storia d’amore tra Antonio e Annamaria di Uomini e Donne però sembra continuare ancora oggi visto che nell’ultimo post pubblicato dal cavaliere su Instagram, che trovate a fine articolo, i due celebrano il loro amore durante un’intervista rilasciata al magazine della trasmissione. Questa però risale al 14 febbraio, da quel momento non ci sono più notizie dei due. Se non che Antonio, dopo il Trono Over, ha iniziato a curare la posta del cuore di una rivista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Jorio (@antoniojorio)

Antonio Jorio di Uomini e Donne oggi sembrerebbe aver lasciato il mondo dello spettacolo e nonostante fosse uno dei volti più amati del programma non è più tornato negli studi Elios di Roma, ma non ce ne sarebbe nemmeno motivo visto che sembrerebbe aver trovato l’amore.