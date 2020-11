Uomini e Donne ha detto addio ad una delle dame del Trono Over più famose di sempre. Tina Cipollari ha commentato la scomparsa sui social.

Uomini e Donne ha visto nei proprio studi numerosi personaggi che bene o male hanno conquistato tutti il pubblico del piccolo schermo, che in particolar modo si è sentito legato, o maggiormente affine, ai protagonisti del Trono Over.

In queste ore purtroppo è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Maria S è scomparsa. La dama purtroppo non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il virus ed ha lasciato un grande vuoto in tutte quelle persone che la volevano bene e nel pubblico che con piacere seguiva il suo percorso negli studi Elios di Roma.

A ricordare la scomparsa della dama, in particolar modo, è stata Tina Cipollari. Le due, infatti, avevano particolarmente legato e non di rado l’opinionista era solita imitare ciò che la dama diceva ai suoi corteggiatori. Come dimenticare, infatti, il suo iconico “Mettiti in ginocchio” di fronte ad un cavaliere del parterre maschile che l’aveva offesa e non l’aveva difesa come lei avrebbe voluto. Quella scena non solo fu particolarmente amata sui social, tanto da diventare virale, ma fu ripresa anche da Tina che ne fece una degna imitazione.

Tina Cipollari ha ricordato la scomparsa di Maria S di Uomini e Donne e il suo struggente addio ha commosso i fan.

Tina Cipollari ricorda Maria S di Uomini e Donne: il retroscena

Tina Cipollari non poteva non ricordare Maria S di Uomini e Donne, che come anticipato non è purtroppo riuscita a vincere la sua battaglia contro il virus che da qualche mese a questa parte sta piegando il mondo intero e sta facendo milioni di vittime in tutto il globo.

La dama è stata ricordata dall’opinionista del Trono Over, che sul suo profilo Instagram ha voluto ricondividere un fermo immagine che le ritrae insieme in uno dei momenti più belli andati in onda durante i tempi in cui Maria ne faceva parte.

“Grazie Maria” ha esordito Tina, che purtroppo da qualche tempo è assente in studio. “Durante il tuo percorso nel programma, ci hai fatto fare tante risate“ ha proseguito l’opinionista. “Buon viaggio” ha concluso, aggiungendo allo scatto un brano musicale che rappresenta in pieno la tristezza provata da lei e tutto il pubblico del piccolo schermo in questo momento.

Maria S di Uomini e Donne è morta, ma il suo ricordo resterà sempre vivo nel cuore del pubblico che per mesi l’ha seguita nel parterre del Trono Over e che ancora oggi ricorda le sue buffe gesta.

Ciao Maria S. e grazie per tutti i momenti iconici che ci hai regalato nel corso del tuo Trono Over, in particolare questo:#uominiedonne pic.twitter.com/bXobUTfwzf — marvin (@sirwhitfield) November 24, 2020

Tina Cipollari non poteva, infatti, non rivolgerle un dolce pensiero, visto il legame che le univa durante il corso della permanenza di lei nel programma ed il pubblico non poteva che apprezzare questo suo gentile omaggio alla dama.