Grave lutto a Uomini e Donne: è morta la dama del trono over Maria S. Ad annunciarlo l’ex dama Anna Tedesco: “Ti ricorderò sempre”.

Grave lutto a Uomini e Donne. E’ morta una delle dame più popolari del trono over, Maria S. che ha partecipato alla trasmissione nel 2014 e nel 2015 per cercare un amore con cui condividere la sua passione per i viaggi. Ironica, con un carattere forte e determinato, Maria S. era spesso stata la protagonista di discussioni sia con le altre dame che con la stessa Tina Cipollari.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata un’altra protagonista storica del trono over che oggi non partecipa più alla trasmissione ovvero Anna Tedesco che ha salutato l’amica con un messaggio sui social.

Chi era la dama del trono over di Uomini e Donne Maria S.

Decisa, sicura di sè e determinata a cercare un uomo con cui condividere le sue passioni, Maria S. era una donna siciliana con quattro figli, approdata nel parterre del trono over di Uomini e Donne dopo aver vissuto tanti anni in Australia. Nel corso della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi aveva avuto scontri con le altre dame, in particolare con Rina.

Con il suo atteggiamento fiero e orgoglioso si era anche guadagnata l’imitazione di Tina Cipollari. Oggi, a piangere la sua scomparsa è l’ex dama del trono over Anna Tedesco che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato una foto in cui è insieme a Maria scrivendo anche il suo messaggio d’addio.

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”.

Anna Tedesco, dopo aver perso la mamma a cui ha dedicato delle parole molto toccanti sui social negli scorsi giorni, ha così detto addio ad un’amica con cui aveva condiviso il percorso nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi che, da anni, fa compagnia al pubblico e cerca di aiutare le donne e gli uomini a trovare l’amore.