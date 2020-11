Grave lutto per l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Anna Tedesco. Lo struggente addio sui social: “Mi manchi tantissimo”.

Grave lutto per l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Anna Tedesco. Con uno struggente post su Instagram, ha annunciato la morte della madre. Una foto in cui due mani si stringono è l’immagine che Anna Tedesco ha condiviso sul suo profilo social condividendo il suo dolore per la grave perdita.

Legatissima alla madre, l’ex dama del trono over non nasconde il dolore per la scomparsa della madre che le ha lasciato un vuoro profondo e che la accompagnerà per sempre. Il ricordo degli insegnamenti della madre, tuttavia, resteranno per sempre nel suo cuore. Tra le tante cose, la mamma diceva ad Anna di essere forte e la dama ora sta cercando dentro di sè quella forza per metabolizzare un grandissimo dolore.

Uomini e Donne: l’addio dell’ex dama Anna Tedesco alla madre

Anna Tedesco è stata a lungo una grande protagonista di Uomini e Donne. Molto amica di Giorgio Manetti, ha avuto numerosi scontri con Gemma Galgani e la sua bellezza non è mai passata inosservata. L’ex dama, dopo aver provato a cercare l’amore in tv, ha deciso di dire ufficialmente addio alla trasmissione. Tuttavia i fans del programma di Maria De Filippi continuano a seguirla sui social e, di fronte al grave lutto che l’ha colpita, si sono stretti intorno a lei per sostenerla attraverso messaggi di conforto e d’affetto.

“Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te.Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi. Ora capisco perché mi dicevi sempre di essere una donna forte… perché immaginavi che avevo bisogno di quella forza per sopportare il peso della tua morte. Mi manchi tantissimo mamma. R.I.P”, ha scritto Anna annunciando la scomparsa dell’amata mamma.



Per la Tedesco che lo scorso febbraio ha ammesso di essere stata delusa dall’atteggiamento di un cavaliere di Uomini e Donne, non è un momento facile. Anna, però, può contare sul totale affetto del figlio, degli amici e delle persone che dopo averla conosciuta in tv come dama del parterre del trono over continuano a seguirla con tantissimo affetto.