Idee Regalo Natale 2020 con i Cioccolatini Venchi

Quando si devono scegliere i regali per Natale è sempre una questione difficile e delicata. Anche perché spesso ci si trova a dover fare un semplice presente anche a persone che non si conoscono a fondo, per le quali le idee su quale regalo acquistare sono pochissime. In molti casi la soluzione migliore è un piccolo dono “gastronomico”, che allieta il palato ma anche il cuore. I fatti odierni, che ci costringono a casa, a volte anche lontani dagli affetti più cari, portano per altro spesso alla ricerca del cosiddetto comfort food, alimenti che sappiano farci sentire a casa. Cosa c’è di meglio allora di acquistare per amici, parenti e anche semplici conoscenti una confezione di cioccolatini natalizi Venchi.

A Natale, regalare il cioccolato Venchi è una tradizione dolcissima, perché vuol dire regalare felicità!

Così gli zii, invece dei calzini antiscivolo, ai nipoti, regalano Chocoviar; i fidanzati, per dichiarare il loro amore, nascondono preziosi anelli non più nei pigiami a quadretti, ma in eleganti scatole di praline; le coppie più stagionate, dopo anni di cravatte e sciarpe, ritrovano la perduta armonia nei gianduiotti! Il cioccolato è sempre una buona idea.

La collezione di Natale 2020 soddisfa il purista che ama il cioccolato extra fondente, il goloso che preferisce quello con nocciole, mandorle, pistacchi, l’edonista irriducibile che ha cominciato per sbaglio con l’unico cioccolatino al liquore e oggi predilige i Cuba Rhum o i Cuba Gin, il bambino che a 60 anni si riempie ancora le tasche di cremini!

Le confezioni sono decorate con i disegni della fabbrica del cioccolato Venchi ed eleganti ghirlande Natalizie, oppure hanno forma di libro, valigetta e camioncino. Ci sono anche le Maxi Tavoletta da 800g!

La scelta Venchi per Natale

Venchi fortunatamente parte avvantaggiata per Natale, offrendo già nel catalogo “di tutti i giorni” cioccolatini per tutti i gusti, della migliore qualità. Si tratta infatti di un’azienda italiana di produzione di cioccolato, fondente e gianduia, nata nel lontano 1878. Propone cioccolatini ormai considerati iconici, così come versioni più moderne di questi piccoli dolci, perfetti in ogni occasione. Per quanto riguarda il Natale, Venchi propone ad esempio le palline per l’albero di Natale, con all’interno una sorpresa golosa. Oppure il libro da regalare a Natale, per tutti gli amanti del cioccolato; si tratta di un’elegante confezione che contiene un assortimento di Granblend e di Cremini, nei gusti più apprezzati. O ancora, una classica cappelliera in metallo, decorata con una ghirlanda natalizia e all’interno un ampio assortimento dell’offerta Venchi.

Il cioccolato a Natale

In effetti le preparazioni a base di cioccolato le si può mangiare tutto l’anno, anche in agosto, magari come base di cremosi gelati. È vero però che tra i dolci che si consumano a Natale il cioccolato è uno tra i preferiti da grandi e piccini. Lo si mangia da solo, così com’è, oppure all’interno di creme e dolci di vario tipo. Da sempre anche le pasticcerie più tradizionali propongono il panettone al cioccolato.

Il cioccolato è perfetto da regalare e da condividere ed è uno dei simboli delle feste e della famiglia.

Per questo, per creare la collezione di Natale Venchi ha trasformato tutti in bambini, perché la fantasia e la meraviglia sono le armi più potenti che si hanno! Ed è per questo che hanno deciso di raccontare la storia della Fabbrica di Cioccolato: dove c’è una stanza segreta in cui Mr.Venchi sperimenta giocando con il cacao delle migliori piantagioni, nocciole, pistacchi, latte, mandorle…per trasformare tutte le emozioni più belle in cioccolato!

Tra le cascate di Gianduia e il profumo di nocciole appena tostate, nascono nuove stupefacenti ricette. Luci, ghirlande e decorazioni di ogni tipo colorano la fabbrica e ora tutti sono in fermento per l’arrivo di Babbo Natale. Per scoprire tutti i cioccolatini che hanno creato quest’anno non resta che andare nelle boutique o visitare il sito!

Del resto questo particolare alimento ben si presta a rallegrare le feste. Ci offre infatti una intensa golosità, che si può assumere anche a piccole dosi. Basta infatti un buon cioccolatino di qualità per allietare la giornata. Il Natale è la festa dell’anno che più celebra il mangiare bene, ma anche il desiderio di lasciarsi coccolare da piccoli peccati di gola, dalla tavoletta di cioccolato da spezzare con i parenti più stretti, fino alla classica cioccolata calda. Aggiungere in ogni tazza fumante un cioccolatino di qualità renderà ancora più speciale la ricetta.

Di seguito alcune proposte per il Natale 2020.

Eleganti palline di latta colorate che racchiudono Comete assortite fondenti e al latte, per decorare l’albero con tutta la magia del cioccolato!

Deliziose Nocciole Piemonte IGP intere e in cioccolato fondente.

Nel Maxi libro di Natale troverai un assortimento di morbidi Cremini e Granblend tutti da scoprire: c’è il cioccolato al latte, il fondente e il Gianduia, il Pistacchio e la pasta di Mandorle, il morbido e il croccante! La collezione di Natale 2020 racconta la storia della nostra magica Fabbrica di Cioccolato, tra ghirlande e decorazioni, cascate di cacao e il profumo delle nocciole appena tostate, Babbo Natale sta scegliendo tutti i regali tra i nuovi cioccolatini, per scoprirli non ti resta che cercarli sotto l’albero!

Una elegante confezione regalo decorata da una ghirlanda Natalizia per celebrare le feste con tutta la magia del cioccolato! Un assortimento ricchissimo, per degustare il cioccolato Venchi in tutte le sue forme: crema spalmabile Suprema Fondente, Sigaro Cacao Aromatico, Tavoletta Montezuma Nibs, Barretta Gianduia con Nocciole intere, Dispenser Chocoviar e cioccolatini assortiti.

Una elegante confezione in latta con assortimento misto di Chocomousse latte e fondente, Dubledone Pistacchio, Dubledone Bigusto e Dubledone Fondente. Scopri la fabbrica di cioccolato!