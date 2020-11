By

Scopri quali sono i cibi che fanno bene al cuore e quali dovresti scegliere per mantenerti in salute.

Il cuore è da sempre considerato l’organo che ci mantiene in vita, che pulsa costantemente ricordiamoci che siamo vivi e che ci indica quando siamo agitati, affaticati e persino addolorati. È senza alcun dubbio uno degli organi più importanti del nostro corpo e per quanto sia forte, prendersene cura dovrebbe essere un obiettivo importante per tutti.

Per farlo, oltre che condurre una vita sana, è necessario evitare i cibi che fanno male al cuore e sceglierne altri che sono invece più sani. Scopriamo quelli più noti e perché andrebbero inseriti in un’alimentazione improntata sia al benessere generale che a quello del cuore.

I cibi che fanno bene al cuore

Che il benessere dipenda in buona parte da ciò che si mangia è una cosa ormai risaputa. Ciò che non tutti sanno è che ogni alimento ha le sue proprietà e che, di conseguenza, ci sono cibi che più di altri concorrono al benessere dei vari organi. Tra questi c’è il cuore, un organo che svolge svariate funzioni e che, di conseguenza, può trarre davvero grandi benefici da un’alimentazione ben fatta e idonea a non affaticarlo troppo.

Un’alimentazione che sarà ovviamente propedeutica anche agli altri organi, offrendo un miglior stato psicofisico. Ecco, quindi, quali sono i cibi che andrebbero mangiati per il benessere del cuore.

La frutta. Ricca di vitamine e di zuccheri sani è un alimento che giova alla salute del cuore. Ciò che conta è consumarla nelle giuste proporzioni e senza mai esagerare. Ancor meglio se la si inserisce all’interno di un’alimentazione bilanciata in modo da rallentare gli zuccheri nel sangue.

L’avocado. Super cibo per eccellenza, l’avocado è ricco di grassi sani che contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Ciò aiuta il cuore a lavorare meglio e al contempo allontana il rischio di malattie coronariche.

Le verdure. Grazie al quantitativo di fibre aiutano a non assorbire tutti i carboidrati di un pasto. E ciò aiuta a contrastare l’insorgere del diabete e di altre malattie ad esso legate. Il risultato è quello di un cuore più sano.

L’aglio. Forse a non tutti piace. L’aglio, però, è un grande amico del cuore. Ciò dipende dall’allicina che vanta diverse proprietà benefiche molte delle quali si rivolgono proprio al cuore.

I pomodori. Come non menzionare i pomodori? Sono tra i più grandi amici del cuore e aiutano a ridurre la possibilità di andare incontro ad infarto o ictus.

I legumi. Anche i legumi rientrano tra gli amici del cuore e ancora una volta il risultato migliore che si ottiene mangiandoli è quello di abbassare i livelli di colesterolo e di trigliceridi.

Gli edamame. I fagioli di soia, sempre più famosi e apprezzati grazie all’avvento della cucina giapponese, sono anche grandi amici del cuore. Ricchi di isoflavoni, contribuiscono infatti ad abbassare i colesterolo, promuovendo la salute del cuore.

L’olio extra vergine d’oliva. Super cibo, l’olio è uno dei più grandi amici del cuore. Ricco di antiossidanti contiene infatti anche svariate sostanze benefiche, molte delle quali fanno bene proprio al cuore proteggendolo da possibili malattie.

Il pesce azzurro. Naturalmente ricco di Omega 3, il pesce giova alla salute del cuore riducendo addirittura il rischio di infarto. Inoltre fa bene anche ad altri organi come, ad esempio, il cervello.

I cereali integrali. Tutti i cereali integrali e, volendo, anche gli pseudo cereali come la quinoa o l’amaranto, concorrono al benessere del cuore. Aiutano infatti a contrastare il colesterolo cattivo da sempre nemico di questo prezioso organo.

La frutta secca. Tutta la frutta secca se mangiata con moderazione, concorre al benessere del cuore. Le noci e le mandorle, però sono la scelta da preferire. Ricche di minerali come il magnesio aiutano infatti a contrastare il colesterolo, abbassano la pressione e proteggono dai radicali liberi.

Il tè verde. Altro super cibo, il tè verde (ancor meglio il matcha) è in grado di ridurre gli stati infiammatori e protegge da sempre il cuore.

Il cioccolato fondente. Terminiamo con una bella sorpresa, ovvero il cioccolato fondente. Questo alimento è infatti ricco di flavonoidi e di sostanze che fanno bene al cuore. Mangiato con moderazione contribuisce quindi al suo benessere, riducendo il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari.

Inserendo questi cibi nella propria alimentazione e seguendo uno stile di vita sano, si potrà godere di buona salute e prendersi al contempo cura della salute del cuore.