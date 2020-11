Antonella Elia ha lanciato una provocazione ad Elisabetta Gregoraci accusandola di avere i complessi di superiorità. Come avrà reagito lei?

Antonella Elia, grazie al suo nuovo ruolo al Grande Fratello Vip, si è rivelata essere una delle opinioniste più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Il motivo è piuttosto semplice da capire visto che la Elia dice sempre ciò che pensa, senza utilizzare alcun tipo di filtro.

Come durante il corso della diretta di questa sera, dove senza mezzi termini ha lanciato l’ennesima provocazione ad Elisabetta Gregoraci, accusandola di avere i complessi di inferiorità, ma non solo. Antonella si è poi rivolta a Selvaggia Roma, che ha fatto una pesante insinuazione su Elisabetta, osservando che per tutto questo tempo lei ha giocato di strategia, in quanto si è studiata bene i commenti del popolo della rete prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

“E’ uno scontro tra titani duranti la diretta di questa sera” ha esordito l’opinionista. “Elisabetta soffri di complessi di superiorità“ ha sganciato la bomba per poi rivolgersi anche alla nuova concorrente della casa. “Selvaggia, invece, è una grande paraninfa perché utilizza quello che ha visto fuori dalla casa per fare il suo percorso e lo sta lanciando tutto contro la Gregoraci” ha concluso, ma le due concorrenti hanno deciso di non replicare, limitandosi ad un sorriso di circostanza.

Antonella Elia ha provocato Elisabetta Gregoraci e non l’ha fatta passare liscia nemmeno a Pierpaolo Pretelli, ecco cosa ha detto su di lui.

GF Vip, Antonella Elia boccia Pierpaolo Pretelli: “Fai la figura del salame”

Selvaggia entra in Casa… e la coppia Elisabetta-Pierpaolo diventa ufficialmente un triangolo. Complice la permanenza nel Cucurio, la situazione diventa letteralmente esplosiva! ✨ #GFVIP pic.twitter.com/ulBgpH9A2j — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2020

Antonella Elia ha ammirato che per la prima volta Pierpaolo Pretelli al GF Vip abbia deciso di rompere il silenzio durante questo triangolo amoroso, visto che durante il corso di questi giorni mentre Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma se ne dicevano di santa ragiona a “causa” sua, ma lui non si è mai sbilanciato più di tanto se non nel corso di questa serata, ma però ha fatto un appunto l’opinionista.

“Pierpaolo hai fatto la figura del salame” ha tuonato l’opinionista, che non sembra essere l’unica a pensarla in questo modo, visto che il suo atteggiamento è stato criticato anche da una sua vecchia conoscenza, che ha sottolineato come non abbia dimostrato il suo carattere durante il corso di quest’esperienza al Grande Fratello Vip. Pierpaolo non è assolutamente d’accordo con quanto affermato da Antonella Elia, perché ha dichiarato che durante il corso della settimana ha più volte rimproverato Selvaggia Roma nel non essersi risparmiata nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Il gossip corre nel Cucurio… Elisabetta e Selvaggia continuano a bisticciare anche in ambienti della Casa ben separati. Ed il conflitto è servito. 😅 #GFVIP pic.twitter.com/3iT9A0rWuE — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2020

Antonella Elia al GF Vip non le ha mandate di certo a dire e il pubblico non potrebbe essere più che felice nel vederla ricoprire questo ruolo.