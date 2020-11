Resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020: volano scintille nella casa tra le due concorrenti.

Resa dei conti senza esclusioni di colpi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Dopo un confronto che ha coinvolto anche Pierpaolo Pretelli, accusato dalla Roma di essere senza carattere, la Gregoraci e Selvaggia Roma sono state le protagoniste di un’intervista doppia nel corso della quale si sono dette le poche cose che ancora non si erano dette durante la convivenza al Grande Fratello Vip 2020.

Chiamate a rispondere direttamente ad una serie di domande poste da Alfonso Signorini, le due concorrenti non si risparmiano e si confrontono senza filtri scambiandosi pesanti accuse.

Elisabetta Gregoraci contro Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020: “Aggressiva e maleducata”

Tra Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci non scorre buon sangue. Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Selvaggia non ha risparmiato critiche all’atteggiamento di Elisabetta nei confronti di Pierpaolo Pretelli. Protagoniste di una durissima discussione, Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci, seppur a distanza, sono state le protagonista della resa dei conti.

Selvaggia, chiamata ad utilizzare tre aggettivi per definire Elisabetta, ha utilizzato “arrogante, arrogante e falsa”. Elisabetta, invece, pensando a Selvaggia, ha detto: “aggressiva, maleducata e indisponente”.

Selvaggia, poi, ha accusato Elisabetta di avere un atteggiamento teatrale ogni volta che parlano mentre la Gregoraci accusa la Roma di essere entrata nella casa solo per criticarla. “Lei è entrata sparlando di me con Pierpaolo invece di parlare con me”, ha poi spiegato Elisabetta che ha anche discusso con Pierpaolo. “Abbiamo parlato, ci siamo chiariti ma siamo un po’ freddi, ma non voglio litigare per colpa di altre persone”, ha spiegato la Gregoraci.

Selvaggia, da parte sua, ammette di essere aggressiva, ma di comportarsi così di fronte all’atteggiamento della Gregoraci che definisce superiore. “Selvaggia è una persona che urla e dice solo caz*ate solo per emergere”, ha aggiunto ancora la Gregoraci sicura che Elisabetta si comporti così perchè gelosa del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Selvaggia, però, ha negato aggiungendo di essere sicura di non poter conquistare Pierpaolo che starebbe ancora aspettando Elisabetta.