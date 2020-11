Covid-19, il vaccino cinese funziona: la conferma della rivista Lancet

Continua senza sosta la sperimentazione e la ricerca per un vaccino contro il COVID-19. Molteplici, ormai, sono i prototipi al vaglio. Segnali incoraggianti anche dalla Cina. Il prodotto della Sinovac è entrato nella terza fase di studio.

Gli studi e approfondimenti sul possibile vaccino anti-Covid vanno avanti, diverse ormai sono le case farmaceutiche all’opera con risultati incoraggianti: persino l’ultimo ritrovato della Janssen è arrivato alla terza fase di sperimentazione con un’attendibilità pari ad oltre il 90%. Dovranno continuare le sperimentazioni che partiranno dall’Inghilterra e proseguiranno in altri Paesi, nella proporzione di 24mila unità più altre 7mila di volontari fra Regno Unito e altre zone europee.

Vaccino anti-Covid, il prototipo cinese funziona: i dati

Intanto, fa passi da gigante anche il prototipo di vaccino cinese prodotto dalla Sinovac. Quest’ultimo ha destato qualche perplessità nelle settimane passate, dubbi smentiti categoricamente dalla rivista “The Lancet Infectious Diseases” che attesta la validità del vaccino con la garanzia di un’ottima risposta immunitaria.

Le statistiche fatte sono state rilanciate persino dai media brasiliani: tradotto in numeri, il prodotto della Sinovac presenta test clinici condotti in Cina nei mesi di aprile e maggio su oltre 700 volontari sani fra i 18 e i 59 anni di età. Il ritrovato cinese si appresta a intraprendere la fase tre della sperimentazione, che si terrà in Brasile, in collaborazione con l’Istituto Butandan. Il CoronaVac sta prendendo sempre più forma anche sul fronte orientale: ormai molteplici sono le piste che dovrebbero portare ad una soluzione. La stima del Governo italiano, quindi, è corretta ed in linea con le previsioni generali: a inizio 2021 dovrebbero arrivare le prime dosi per cercare di debellare questo nemico invisibile.