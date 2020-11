Andreas Muller ha lasciato Amici 20. Il ballerino, compagno di Veronica Peparini, ha spiegato sui social il perché di tale scelta.

Amici 20 ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani sabato scorso, ma il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere se ritroverà tra i professionisti i volti più amati del programma. Se alcuni sono stati riconfermati, altri purtroppo hanno scelto di prendere altre strade e di abbandonare il progetto.

Tra questi purtroppo c’è Andreas Muller, che proprio tre anni fa vinse il talent classificandosi al primo posto. Il ballerino, sul suo profilo Instagram, ha annunciato che quest’anno non farà parte del cast dei professionisti, nonostante sabato scorso fosse alla presentazione della nuova classe, spiegando che preferisce sperimentare e dedicarsi a nuovi progetti, nonostante quel programma gli abbia donato tanto nella vita.

Andreas Muller ha lasciato Amici 20, spiegando nel dettaglio tutti i motivi che l’hanno spinto a dire addio al suo ruolo di ballerino professionista all’interno del programma.

Perché Andreas Muller non fa più parte di Amici 20

Andreas Muller, come anticipato, non fa più parte del cast di Amici di Maria De Filippi in quanto alla giovane età di 24 anni preferisce ancora esplorare la sua vena creativa e vedere fin dove lo condurrà, piuttosto che rimanere ancorato ad un ruolo che inizia a stargli stretto.

Ovviamente, durante l’annuncio del suo abbandono, il compagno di Veronica Peparini ci ha tenuto a precisare che non è successo nulla con la produzione e che con loro continua ad avere un ottimo rapporto.

“Ci tenevo a dirvi, fin dal primo momento, che quest’anno non farò parte del cast di Amici” ha subito precisato il ballerino sul suo profilo Instagram. “Sto vivendo un periodo molto particolare della mia vita ed al tempo stesso molto difficile, ma che mi ha dato il modo di poter pensare tanto ed arrivare alla consapevolezza che avevo bisogno di prendermi una pausa“ ha confidato ai suoi fedeli sostenitori. “Questi ultimi anni sono trascorsi molto velocemente e sono riuscito a fare tantissime cose belle” ha aggiunto.

“E chi mi conosco bene sa che sono un uomo troppo ambizioso per fermarmi così a 24 anni“ ha poi continuato con il suo annuncio. “Ho iniziato a sentire in me quel bisogno di ricerca, di avere nuovi stimoli e di iniziare ad intraprendere nuovi percorsi per conoscermi ancora di più come artista e come persona“ ha proseguito Andreas. “Dovevo staccare un po’ la spina ed iniziare a rischiare” ha ammesso. “Tutto questo è nato da alcuni stimoli che avverto dentro e non posso bloccarli altrimenti durante il corso degli anni potranno diventare rimpianti” ha dichiarato Andreas Muller di Amici, tra l’altro di recente si mormorava volesse diventare padre.

“Vorrei potervi raccontare ogni cosa di tutto quello che sto facendo, ma ora non è il momento giusto per poterlo fare” ha confidato per poi fare chiarezza sulla sua ultima apparizione al programma. “Tornare in puntata insieme a tutti i miei colleghi per me è stato un vero e proprio onore e per questo ci tenevo a ringraziare Maria” ha concluso. “Voglio fare anche un grosso in bocca al lupo al cast di quest’anno e infine ringrazio la mia metà, Veronica Peparini, non sei sola. Io ti amo” ha aggiunto.

Perché Andreas Muller non è ad Amici 20 ora non è più un mistero e il ballerino ci ha tenuto a spiegare tutti i motivi che l’hanno spinto a prendere una pausa dal suo ruolo di professionista, in modo tale da continuare ad avere un rapporto sincero con il suo fedele pubblico che non lo ha mai abbandonato durante il corso della sua carriera nel programma e noi, come tutti loro, non possiamo che fargli un grosso in bocca al lupo per i suoi nuovi progetti.