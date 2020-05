Andreas Muller e Veronica Peparini presto genitori? Dopo i rumors che vorrebbero la coreografa in dolce attesa, la coppia chiarisce tutto dopo Amici Speciali.

Andreas Muller e Veronica Peparini diventeranno presto genitori? La storia d’amore tra il ballerino, concorrente di Amici Speciali e la coreografa nonchè sorella di Giuliano Peparini, la storia d’amore continua. Negli ultimi giorni qualcuno ha anche pensato all’arrivo di un figlio, ma a raccontare tutta la verità è la coppia stessa durante una diretta Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Polemica Valentin | Andreas Muller: “Ricordatevi di ringraziare”

Andreas Muller e Veronica Peparini: “non sono incinta, perchè mi chiedete questa cosa?”

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller procede a gonfie vele, ma per il momento, non c’è nessun figlio in arrivo. Nel corso di una diretta Instagram, la coppia ha smentito di essere in attesa di un figlio.

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu [riferendosi ad Andreas ndr] avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!”, ha detto Veronica in diretta come racconta il portale Gossip e Tv.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andreas Muller dimesso dall’ospedale: ecco come sta

Per amore del suo Andreas, Veronica Peparini ha deciso di non partecipare come insegnante ad Amici Speciali a cui Andreas partecipa come concorrente. A spiegare il motivo di tale scelta è stata proprio la Peparini.

“Visto che in tanti mi avete chiesto il perché del mio non essere nel programma voglio dirvi che ci sono ma in un ruolo diverso, perché certe volte bisogna sapersi fare da parte.. sarebbe stato strano e non giusto essere presente in studio dal momento in cui Andre partecipa in prima persona a questa nuova edizione, nonostante sarei potuta essere professionale come sempre, ho e abbiamo preferito prendere questa scelta!”, ha fatto sapere la Peparini su Instagram.