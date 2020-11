Lorella Cuccarini, prima del suo debutto ad Amici 2020 nel ruolo di insegnante di danza, ha rotto il silenzio su Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, come ormai ufficiale, fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi. La showgirl, dopo la fine della deludente esperienza nel salotto televisivo de La Vita in Diretta, che non ha brillato né per ascolti e nemmeno per il suo rapporto con Metano, è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura che sembra promettere grandi sorprese non solo per il pubblico che seguirà il tutto da casa ma anche per gli aspiranti artisti che per la prima volta avranno modo di potersi confrontare con chi, con il ballo, ci ha costruito una carriera nel mondo dello spettacolo italiano.

Prima di andare in onda con la prima puntata di quest’edizione, Lorella, che di recente è stata difesa dal web da Maria Teresa Ruta, ci ha tenuto a rompere il silenzio, lanciando un messaggio a tutto il popolo del web.

Lorella Cuccarini ha svelato un retroscena su Maria De Filippi prima di Amici, raccontando che quando ha ricevuto la sua chiamata in cui le chiedeva di prendere parte al progetto, per lei è stato quasi come ricevere una carezza. Una bella opportunità che sicuramente le farà onore, visto che ricoprirà il ruolo di insegnante di danza.

Per ironia della sorte, anche la sua nemica amatissima Heather Parisi, ha preso parte al talent qualche anno fa, ma nel ruolo di giudice.

Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini entusiasta: “Non vedo l’ora”

La chiamata di Maria è arrivata come una carezza…⁣

Sono molto felice di festeggiare con “” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita. ⁣

domani alle 14:10 #Amici20 pic.twitter.com/LF428t2FoR — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 13, 2020

Amici 2020 è pronto a debuttare sul piccolo schermo degli italiani, prendendo ovviamente tutte le precauzioni del caso, come fatto durante la fase serale della scorsa edizione andata in onda in pieno lockdown, con un cast di insegnati che vanta ingressi davvero molto interessanti.

Lorella Cuccarini è pronta a lanciarsi in questa nuova esperienza e non vede l’ora di approcciarsi ai ragazzi che proveranno a sfruttare al meglio quest’occasione per costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo.

“Quando Maria mi ha telefonata per propormi questa cosa, per me è stato come ricevere una carezza“ ha rivelato la showgirl, entusiasta di partire con questo nuovo progetto. “Sono davvero felice di avere la possibilità di poter festeggiare i miei 35 anni di carriera ad Amici“ ha aggiunto Lorella, che in quest’avventura sarà affiancata anche da Arisa come insegnante di canto. “Credo che questa sia una buona occasione per dare ai giovani tutta la fortuna che ho avuto durante il corso della mia vita” ha concluso felice Lorella Cuccarini prima di Amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Amici 2020 inizia oggi 14 novembre e il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di scoprire i nuovi talenti di quest’anno.