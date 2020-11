Amici 20 è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Maria De Filippi ha scelto nel cast Lorella Cuccarini, Arisa e tanti altri.

Amici 20 è pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani e tante sono le novità che il pubblico da casa vedrà portare in scena nella scuola più famosa d’Italia. Come, quasi, ogni anno Maria De Filippi ha deciso di dare una ventata d’aria fresca al programma, cambiando il corpo insegnati. Alcuni volti dello show sono stati confermati, quelli storici che da anni ormai fanno parte del cast, mentre altri sono stati sostituiti.

Almeno per il momento non si conoscono i motivi del perché sia stato sostituito un determinato personaggio o l’altro, ma si conoscere però quello che sembrerebbe essere il cast ufficiale di quest’anno.

A lanciare la notizia è stato il portale di Davide Maggio, che ha anticipato che nel cast di Amici 20 ci sono Lorella Cuccarini e Arisa, tra l’altro quest’ultima di recente si è lasciata andare ad un duro sfogo che ha fatto discutere e non poco il popolo del web.

Lorella Cuccarini ed Arisa ad Amici 20: svelato il corpo insegnanti

Lorella Cuccarini, secondo quanto rivelato da Davide Maggio nel suo portale, sarebbe stata scelta come insegnante per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice è approdata nel cast come insegnante di danza, andando a sostituire il caro e vecchio Timor Steffens, che purtroppo non è stato confermato nel programma.

Oltre a Lorella, che di recente ha replicato alle provocazioni di Tommaso Zorzi, tra i nuovi membri del cast spunta il nome di Arisa che insegnerà ai nuovi concorrenti tutto ciò che sa sulla musica. La cantante andrà a sostituire Stash, leader dei The Kolors, che da due anni ha ricoperto il ruolo di insegnante.

Arisa e Lorella Cuccarini ad Amici sembrano essere gli unici due nuovi insegnanti, mentre Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Rudy Zerby e Anna Pettinelli sono stati tutti confermati nei loro ruoli. Una formula, quella scelta per questa nuova edizione che prenderà tutte le misure del caso per andare in onda in piena pandemia, che vede mixare i volti più amati del programmi e insieme a nuove leve che hanno un’onorata e rispettata carriera nel loro settore.

Maria De Filippi ad Amici 20 è pronta a scoprire anche quest’anno nuovi talenti. La scorsa edizione è stata vinta da Gaia Gozzi che potrebbe tornare nel corso di questo nuovo anno per presentare al pubblico non solo la sua musica ma anche tutti i successi collezionati durante il corso di questi mesi che ha debuttato nel mondo della musica dopo aver conquistato il titolo di vincitrice.