Covid, anche Alena Seredova finisce nella lista dei vip contagiati. L’ex modella è positiva e sintomatica e si trova in isolamento domiciliare

Covid-19: c’è un nuovo caso di contagio tra i vip: è Alena Seredova. L’ex modella è risultata positiva al tampone per il covid e, attualmente, si trova in isolamento domiciliare. La Seredova racconta la sua esperienza ai fan, scegliendo di postare un messaggio su Instagram e Facebook.

L’ex moglie di Gigi Buffon è positiva sintomatica. Ha contratto il virus, nonostante abbia prestato sempre massima attenzione in ogni circostanza. Una scrupolosità che, però, non è servita a scongiurare il peggio.

“Nonostante sia stata davvero molto attenta – ha spiegato Alena – ho incontrato questo sgradevole inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto”.

La showgirl, seguendo alla lettera i protocolli previsti, si è messa in isolamento in attesa che l’infezione passi. Il suo pensiero va a tutte quelle persone che stanno combattendo contro lo stesso problema.

“Per me e tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro”. E’ un invito a non abbattersi quello di Alena Seredova che, evidentemente, sta provando sulla sua pelle la fatica e la tristezza di dover stare lontano da tutti, anche dagli affetti più cari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Il mondo dei Vip è stato praticamente travolto dal coronavirus. Quello della Seredova è solo l’ultimo nome che si è aggiunto ad una lunga lista di contagiati. Da Carlo Conti a Paolo Brosio, passando per Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Iva Zanicchi e molti altri ancora.

Anche la Chiesa cattolica ha dovuto fare i conti con il Covid-19. Tra i contagiati c’è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, ricoverato dal 3 novembre scorso in terapia intensiva 2 con condizioni stabili, pur persistendo la gravità del quadro clinico.

Covid, positiva Seredova: solidarietà e affetto sui social

Alena Seredova, mamma per la terza volta da pochi mesi, sta vivendo faccia a faccia la sua esperienza con il coronavirus. Ha i sintomi della malattia, il volto stanco e provato ma trova comunque la forza per lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno attraversando la stessa difficoltà.

Dai social, piovono messaggi di affetto e vicinanza per l’ex modella. “Anche io positiva e sintomatica e so perfettamente cosa stai passando. Tantissimi auguri di pronta guarigione!” – scrive Silvia. C’è poi Sonia che la rassicura scrivendo: “Mi dispiace Alena sono stata positiva e asintomatica anch’io con mio marito, ormai guariti, abbiamo ripreso la nostra vita tranquillamente, in bocca al lupo”. Alessandra commenta: “Anche io positiva e sintomatica, 20 giorni in isolamento senza mio marito e i miei tre bambini, è dura ma bisogna combattere….ti auguro una pronta guarigione!”.

Il Covid-19 non fa distinzioni: Vip e gente comune sono sulla stessa barca. Sono mesi difficili per l’Italia e il mondo. Medici, infermieri e operatori lavorano senza sosta ma gli ospedali sono quasi al collasso.

Il caso della Seredova dimostra che, in molti casi, pur essendo positivi sintomatici, è possibile curarsi stando a casa. Ed è proprio quello che i medici chiedono di fare, a meno che non ci siano complicazioni che richiedano un ricovero in ospedale.