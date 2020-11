Chi è? Oggi è la suora più amata della televisione italiana

Oggi è la suora delle televisione italiana, ma anche una regina indiscussa delle fiction: qui era solo una ragazza. Avete capito chi è?

Bwllissima, capelli ricci e lunghi e uno sguardo profondo e penetrante: lo stesso che ha anche oggi e che negli anni le ha permesso di conquistare il cuore del pubblico italiano diventando una delle attrici più amate in assoluto dal pubblico e più apprezzate dalla critica.

Nel corso degli anni ha interpretato ruoli diversi riuscendo a calarsi perfettamente nei personaggi. Negli ultimi anni, inoltre, è riuscita con ironia e intelligenza a dare luce ad uno dei personaggi più amati che, con le sue avventure, incolla da anni milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Avete capito di chi stiamo parlando?

La ragazza nella foto oggi è la regina delle fiction e la suora più famosa d’Italia

La sua Suor Angela è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. Dopo Don Matteo, nel cuore degli italiani c’è proprio la religiosa che, sin dalla prima puntata della fiction Che Dio ci aiuti viene interpretata da Elena Sofia Ricci che, in queste foto, vedete quando era giovanissima. La bellezza è rimasta intatta e, nel corso degli anni, l’attrice è maturata come artista riuscendo a calarsi perfettamente in tantissimi ruoli.

Se in Che Dio ci aiuti in cui recita da sempre accanto a Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi, presenti come lei sin dalla prima puntata è una religiosa allegra, ironica e moderna, in altre fiction è riuscita ad interpretare altre donne forti e coraggiosa come Laura Ruggero nella fiction di Raiuno Vivi e lascia vivere.

Il 26 novembre, invece, sempre per Raiuno, sarà Rita Levi Montalcini dando vita al ricordo di una delle donna italiane più importanti non solo per il mondo scientifico, ma anche per l’intera società.

Attrice affermata, ma anche mamma e moglie. Mamma di Emma, nata dalla sua relazione con l’attore Pino Quartullo, dal 2003, Elena Sofia Ricci è sposata con il compositore Stefano Mainetti da cui ha avuto una figlia, Maria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

Nella vita dell’attrice c’è anche un grande dolore come ha raccontato lei stessa a gennaio 2019 a Libero: “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà. A 12 anni sono stata abusata. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia“.