Sono moltissimi i prodotti venduti come integratori antirughe per pelle matura. Funzionano davvero? Come scegliere i migliori?

L’invecchiamento cutaneo si manifesta attraverso la comparsa di rughe più o meno leggere, la nascita di macchie cutanee e la perdita di tono della pelle.

Tra le cause principali dell’invecchiamento cutaneo c’è l’azione dei radicali liberi, che producono nelle cellule un profondo stress ossidativo, l’azione degli agenti metereologici come sole, vento e freddo e le condizioni psicologiche dell’individuo. Il benessere psicologico di una persona, infatti, si manifesta anche a livello dell’epidermide, che appare molto più giovane nelle persone che non attraversano periodi di stress profondo e prolungato.

Naturalmente l’alimentazione di un individuo è allo stesso tempo uno degli strumenti più importanti per tenere sotto controllo l’invecchiamento cutaneo e uno dei maggiori fattori di rischio. Un’alimentazione squilibrata e priva di importanti nutrienti, infatti, impedirà alla pelle di svolgere correttamente la rigenerazione delle cellule.

Per questo motivo l’utilizzo di integratori alimentari può essere molto utile al fine di fornire all’organismo tutti i nutrienti necessari a mantenere la pelle in salute a lungo.

Integratori antirughe per pelli mature: funzionano davvero?

Molto spesso accade che le case produttrici di integratori alimentari sostengano la grandissima efficacia dei loro integratori, che finiscono con il possedere (almeno all’apparenza) proprietà miracolose.

Al momento dell’acquisto è bene sapere però che non esistono prodotti miracolosi e che, anche se gli integratori alimentari antirughe possono effettivamente migliorare la salute della pelle, la sua risposta allo stress e la sua resistenza all’invecchiamento, non riusciranno a fare letteralmente miracoli.

Una delle condizioni necessarie all’efficacia degli integratori alimentari infatti è la costanza nel loro utilizzo, che non può essere episodico e incostante. Al contrario, per ottenere miglioramenti estetici della pelle è necessario utilizzare gli integratori alimentari in maniera continua per tre o quattro mesi.

Inoltre, gli integratori alimentari antirughe non sono in grado di “riparare” e “riempire” le rughe già esistenti, soprattutto quelle profonde. Saranno in grado, invece, di rallentare la comparsa di nuove rughe e di rendere meno profonde quelle appena accennate.

L’efficacia degli integratori antirughe, quindi, è massima nelle persone tra i 30 e i 50 anni che conducano uno stile di vita sano e soprattutto curino la propria alimentazione in maniera che sia ricca di antiossidanti naturali.

Quali sono gli integratori più efficaci per la pelle matura?

Anche se molti integratori alimentari vengono pubblicizzati come integratori specifici per svolgere un’azione antirughe, è bene sapere che in realtà gli integratori alimentari sono sempre multifunzione.

Questo si spiega facilmente considerando che le sostanze presenti negli integratori svolgono molte funzioni all’interno dell’organismo, alcune delle quali vanno a beneficio della pelle mentre altre favoriscono altre risposte dell’organismo.

In linea generale gli integratori alimentari antirughe contengono gran quantità di antiossidanti, dal momento che, come già accennato, l’invecchiamento della pelle è causato dall’azione dei radicali liberi che provocano stress ossidativo a carico delle cellule.

Le molecole ad azione antiossidante contenute negli integratori antirughe sono: polifenoli, vitamine A,C,E, catorenoidi (tra cui il licopene), selenio, coenzima Q10 e molte altre.

Altre sostanze che favoriscono il mantenimento in salute della pelle sono collagene, acido ialuronico ed elastina. Queste molecole in genere non sono contenute direttamente negli integratori alimentari, dal momento che vengono digerite e scomposte dall’organismo durante il processo di assimilazione. Più spesso gli integratori contengono le molecole che compongono quelle sostanze, cioè i “mattoni” che l’organismo potrà utilizzare per costruire il collagene e le altre proteine necessarie a “sostenere” la struttura della pelle laddove sta cedendo.

Alcuni integratori comprendono all’interno della loro formulazione sostanze che favoriscono la sintesi di proteine come il collagene, necessarie alla salute della pelle. Esempi tipici di queste sostanze “d’aiuto” sono vitamina C, rame, zinco.

Alcuni integratori come l’X115 +Plus Day and Night forniscono all’organismo le sostanze utili alla salute della pelle tenendo presente le diverse necessità dell’organismo a seconda del momento della giornata.

Durante il giorno, infatti, la pelle è esposta maggiormente a stress ossidativo causato ad esempio dal sole e da altri elementi atmosferici, quindi l’organismo ha bisogno di sostanze antiossidanti per combattere l’invecchiamento della pelle. Durante la notte invece l’organismo ricostruisce la pelle, attraverso la sintesi delle proteine che la compongono e la mantengono in salute.

Questo integratore si compone di due diverse formulazioni, ognuna delle quali va assunta in uno specifico momento del giorno per rispondere al meglio alle necessità dell’organismo.

Un’ottima attività per migliorare gli effetti benefici degli integratori è procedere regolarmente a un massaggio facciale.

L’obiettivo è migliorare l’elasticità della pelle e rallentare il suo rilassamento, soprattutto ai lati del viso.

