Un fiammifero può rilevare le onde negative nella tua casa e se ne sei il bersaglio

Quello che stiamo per rivelarvi oggi è un antico rituale che utiliza un fiammifero come un radar per captare le onde negative nella tua casa e il loro bersaglio.

A volte, se entrando in casa ti assale una sensazione di pesantezza, disagio e malinconia può essere colpa delle energie negative che si trovano al suo interno.

Le energie negative affollano la mente di brutti pensieri e finisci col sentire la necessità di isolarti da tutti e sperimentare la solitudine per esplorare quello che hai dentro. L’energia negativa porta frustazione. Se hai il dubbio che sia la tua casa ad essere inondata di negatività, fai la prova del fiammifero e scopri se la tua casa è colma di energia positiva o negativa.

Test del fiammifero: scopri che tipo di energia abita in casa tua

Ogni emozione sprigiona un’energia. Questa energia rimane nel luogo dove si è scatenata generando una velocità vibratoria. L’energia che si sente in una casa può anche essere stata lasciata dai suoi ex abitanti. La casa è una sorta di deposito di energia, e in essa possono permeare quelle lasciate da eventi più o meno tragici accaduti a chi le ha abitate. Riequilibrare le energie all’interno della propria abitazione è importantissimo. Bisogna fare in modo di stabilire un equilibrio tra il carico psichico e il carico fisico.

Per farlo, prima di tutto bisogna idividuare l’effettiva presenza di energia negativa nella propria dimora e scacciarla affinchè la casa torni ad essere un luogo di rifugio e pace.

Vuoi fare anche tu una pulizia energetica in casa? Scopri un metodo infallibile.

Per fare il test e rilevare l’eventuale presenza di energia negativa, tutto ciò che devi fare è procurarti:

– Un bicchiere trasparente di vetro colmo di acqua filtrata

– Due fiammiferi

Prima di dare luogo a questo rituale cerca di rilassarti e liberare la mente da eventuali ansie o paure. Quando sentirai che la tua mente è calma come un fiume tranquillo, prendi un fiammifero in chiudi gli occhi. Concentrati sul fiammifero e chiedi alla tua mente tua mente di individuare energie dannose. Posiziona il fiammifero a 7 cm dal bordo del bicchiere e e lascialo cadere nell’acqua. Aspetta che si deposita e fai la stessa cosa col secondo fiammifero.

I fiammiferi potrebbero posizionarsi in modo diverso nel bicchiere, potrebbero toccarsi oppure no, essere uno accanto all’altro oppure uno sopra all’altro.

Cosa indicano le dkverse posizioni del fiammifero?

Se i fiammiferi nel bicchiere non si toccano significa che non vi è presenza di energia negativa nella tua casa.

Se i fiammiferi nel bicchiere si toccano, significa che la tua casa è intrisa di energia negativa derivante dalla gelosia o dal malocchio.

Infine, se i fiammiferi nel bicchiere si incrociano, la tua casa è inondata di un’energia negativa molto densa che sta circolando e che potrebbe causare danni a livello psicofisico.



Come sbarazzarsi di queste energie negative?



Esistono tre diversi metodi per eliminare l’energia negativa e popolare la tua casa di energia positiva, purificarla e sentire di nuovo un senso di serenità entrandovi.

– Sale grosso

Questo ingrediente veniva utilizzato ngli antichi rituali di purificazione dell’atmosfera. Per sfruttare il suo potere purificatorio, disponi del sale grosso in alcuni vasetti e posizionali in tutti gli angoli della casa. Tienili per 7 giorni dopo di che elimina quel sale versando su di esso dell’acqua calda.

Puoi anche aggiungere sale grosso all’acqua che usi per pulire il pavimento. In questo mentre laverai il pavimento assorbirai l’energia negativa e tutte le vibrazioni negative.

– Salvia

Anche la salvia ha il potere di purificare la nostra casa. La salvia veniva utilizzata dai nostri antenati per infondere in casa benessere e prosperità. Per godere delle sue virtù vi basterà accendere un rametto di salvia con un accendino poi soffiare delicatamente per spegnere la fiamma e lasciare che il fumo si diffonda in casa. Posiziona più bastoncini in casa, in diverse stanze ma lascia le finestre aperte per favorire la ventilazione.

– Limone e chiodi di garofano

Spiritualmente, il limone è noto per il suo aroma e odore caratteristico emnergizzante. Gli antenati gli conferiscono poteri purificanti. Unito ai chiodi di garofano utilizzati per rendere la tua mente forte e vigorosa, guarirai emotivamente.

Ti basterà tagliare un limone a metà e piantare dentro una metà 9 chiodi di garofano. Tieni questà metà di limone sotto il letto per 9 giorni e osserva cosa accade.



Se il limone diventa nero, significa che sei circondato da energia negativa derivante da una persona a te vicina.

Se il limone si secca normalmente,significa che le energie negative sono lontane e che non sei tu il loro bersaglio.

