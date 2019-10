8 modi per riempire la tua casa di energia e vibrazioni positive

Il modo migliore per sentirsi bene a casa è sentire l’energia e le vibrazioni positive che trasmette. Ecco 8 suggerimenti che ti aiuteranno a riempirla di energia positiva

Dopo una lunga giornata di attività, scuola o lavoro, pensiamo solo a una cosa: tornare a casa. Questo riflesso inconscio è legato alle emozioni che viviamo nella nostra casa perché, in effetti, la casa è un luogo in cui ci troviamo al sicuro, lontano dagli occhi e dal giudizio degli altri. Detto questo, quando l’energia in quest’ultima è negativa, il nostro benessere ne risente. Pertanto, anche questo momento di riposo alla fine della giornata che dovrebbe alleviarci finisce per esaurirci, incidendo di conseguenza sul nostro benessere. Per evitare che ciò accada, dobbiamo riempire la nostra casa di energia e vibrazioni positive.

Suggerimenti per inondare la casa di energia positiva

Esistono vari suggerimenti per rendere la tua casa più calda e invitante, tra cui l’aggiunta di elementi decorativi, la promozione di materiali naturali o il posizionamento di vasi con fiori. Ecco cosa fare per inondare la tua casa di energia positiva:

1.Acquista piante e fiori freschi

La presenza di piante in casa porta onde positive. Quest’ultime, oltre a produrre ossigeno durante il giorno, emettono vibrazioni positive elevate, purché siano ben scelte. Privilegi il giglio della pace, noto per promuovere il benessere o la salvia, per i suoi effetti calmanti quando sei sotto l’influenza o avverti paura o rabbia. 6 piante che eliminano le tossine e purificano la casa

2.Aggiungi un tocco di colore alle tue stanze

Alcuni colori sono associati alla felicità e alla gioia e hanno vibrazioni più elevate di altri. In effetti, il colore arancione stimola la tua energia e crea eccitazione nel tuo corpo. Il rosso, a sua volta, può aumentare l’energia in una stanza e talvolta può suscitare sentimenti di passione. Tuttavia, è meglio evitarlo nelle camere da letto.

Il colore verde è un colore più morbido per i tuoi occhi e favorisce una sensazione di benessere, calma e crescita. Il giallo, il colore della gioia per eccellenza, è un colore energizzante ed esaltante. Il blu è rilassante, sereno come l’acqua in generale, ma attenzione, troppo blu può creare un’atmosfera fredda. E infine, il viola, il colore della creatività e della lavanda, un colore molto rilassante. Cromoterapia, scopri in che modo i colori influenzano la tua salute

3.Elimina le tossine dannose

Diversi prodotti del nostro uso quotidiano contengono componenti tossici dannosi per la salute. Per eliminare la sporcizia evita prodotti chimici che generano cattive vibrazioni in casa e creano un’atmosfera soffocante, scegli componenti naturali come il limone e l’aceto bianco. Per usarli, basterà mescolarli con acqua, otterrai anche un profumo naturale e non aggressivo per i tuoi sensi.

4.Arieggia la tua casa

Aprire lafinestra è un semplice gesto quotidiano a cui non diamo abbastanza importanza. Ciò consente al sole di penetrare meglio e contribuire all’eliminazione degli acari della polvere, nonché di aumentare e migliorare la qualità dell’ossigeno presente in casa. Questo consiglio ti permetterà di dormire meglio e svegliarti con molta più energia.

5.Crea uno spazio di meditazione

Crea uno spazio di positività e buone onde. Medita in esso, libera te stesso dallo stress e dalle paure e rilassati mentre aumenta il senso di felicità. Se aumenti la tua energia positiva, anche la tua casa ne risentirà. Sarai in grado di concentrarti meglio, la tua autostima aumenterà e accetterai più facilmente eventi imprevisti nella tua vita. Noterai anche cambiamenti fisici, specialmente sui tuoi muscoli che saranno molto meno tesi.

6.Riempi la tua casa di bei ricordi

Non c’è niente di meglio dei ricordi positivi per generare energia positiva. Allo stesso tempo, ti permetteranno di ricordare i bei momenti trascorsi con i tuoi cari. Puoi facilmente creare un muro di bei ricordi. Stampa le tue migliori foto di famiglia, le foto di viaggio e le foto dei tuoi momenti più felici.

7.Riduci l’utilizzo di dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici tendono a renderci meno produttivi perché possono distrarci. Inoltre, guardare troppo gli schermi può renderti ansioso. Questa pratica può anche avere un impatto sul sonno e successivamente sull’umore. Riduci il tempo impiegato su tablet, computer e telefoni per trovare una migliore connessione con te stesso. Scopri 5 motivi per cui devi smettere di usare il telefono a letto la sera

8.Tieni le candele accese

Le candele con oli essenziali possono trasformare un luogo buio in un’oasi di pace. Anzi, grazie alla loro fragranze naturali, queste ultime promuovono la serenità. Queste candele hanno benefici che variano a seconda dell’olio essenziale contenuto.

