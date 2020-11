La Psoriasi è una patologia cutanea che colpisce sempre più persone e che si può affrontare e trattare con dei rimedi naturali e con l’alimentazione specifica.

La Psoriasi è una patologia della pelle che colpisce ad oggi molte persone, le cause sono attribuite anche allo stress ed è caratterizzata da pelle secca e desquamata che può comparire in diverse parti del corpo, sui gomiti, sulle. gambe, sulle mani e anche sul cuoio capelluto.

Alla psoriasi abbiamo dedicato un approfondimento sulle cause e i possibili trattamenti, oggi ci concentreremo su quali siano i rimedi naturali più adatti per trattarla e l’alimentazione giusta per tenerla sotto controllo.

Psoriasi: quali sono i migliori rimedi naturali per trattarla

La pelle colpita dalla Psoriasi è un’epidermide particolarmente delicata che necessità di prodotti idratanti ma soprattutto emollienti, la pelle interessata da questa patologia infatti tende a seccare e a provocare molto prurito, per questo, tenendo le lesioni sempre ‘lubrificate’ sarà più semplice tenerne sotto controllo la sintomatologia. Per prendersi cura della pelle secca, si necessita inoltre di una routine specifica.

Perfetti gli oli vegetali, anche i più semplici come quello di mandorle dolci, di jojoba, preziosi come quello di argan o di rosa mosqueta ed efficaci come quello di elicriso ed iperico. Il gel d’aloe vera abbinato agli oli vegetali può aiutare la pelle ad idratarsi e soprattutto a lenire irritazione e prurito.

Anche l’applicazione di vaselina in alcuni casi risulta molto emolliente per le lesioni della pelle dovute alla presenza di psoriasi.

Il rimedio che ancora molti dermatologi consigliano, nei casi più estesi, è l’applicazione di preparazioni a base di catrame, che però debbono essere preparate in una Farmacia che produce preparazioni galeniche, poiché questa tipologia di farmaci contenente catrame vegetale o minerale, sono stati ad oggi soppiantati da creme medicinali, secondo gli esperti più efficaci.

Altro rimedio naturale, alla portata di tutti e completamente gratuito per la psoriasi, il sole, che aiuta la pelle a migliorare molto il suo aspetto. Per chi desidera fare un vero trattamento mirato, via libera alle lampade UV purché eseguite in cabine o lettini schermati in modo adeguato.

Psoriasi: l’alimentazione giusta per tenerla sotto controllo

Uno dei fattori che contribuiscono al peggioramento della psoriasi è senza dubbio l’alimentazione. Assumere alimenti che potrebbero acutizzare la sintomatologia è un grande errore e per questo sarà bene limitare l’assunzione di:

alcolici

caffè

cioccolato

carni grasse

zuccheri

cibi e bevande zuccherate

insaccati

ortaggi contenenti ‘solanina’ come peperoni, patate e melanzane

Bisognerebbe al contrario assumere ogni giorno un’alimentazione ricca di antinfiammatori naturali come:

pesce, in particolare quello azzurro

ortaggi ricchi di betacarotene

frutta secca

semi oleaginosi

fibre

alimenti ricchi di polifenoli e antiossidanti come i ribes, i mirtilli, i lamponi e i frutti rossi in generale.

Tenere sotto controllo la flora batterica è poi un ulteriore valido aiuto per trattare la psoriasi e quindi farsi prescrivere dal proprio medico curante un integratore specifico non potrà certo che far bene.



Ricordiamo che la Psoriasi, in quanto patologia, necessita sempre di una valutazione del medico dermatologo, che provvederà alla prescrizione di ulteriori analisi di indagine e dei farmaci specifici. Prima di assumere qualsiasi tipo di integratore ed utilizzare rimedi naturali ad uso topico, la scelta migliore sarà quella di consultare il proprio medico.