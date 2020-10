Pelle secca del viso e psoriasi: cosa è, come trattarla, consigli e rimedi

La Pelle secca può essere causata da diversi fattori, uno dei quali la presenza della Psoriasi. Scopriamo cosa è, quali sono i sintomi, i trattamenti e i rimedi naturali.

La pelle secca con psoriasi è un’epidermide davvero delicata che necessita si di idratazione ma anche di essere protetta. Questa patologia può essere di diverso tipo e colpire diverse parti del corpo.

Scopriamo cosa è la psoriasi, quali sono i sintomi principali, come trattare la pelle secca con psoriasi e i rimedi naturali. Ricordiamo che la diagnosi di psoriasi può essere fatta esclusivamente da un medico dermatologo così come la prescrizione di cure e rimedi.

Pelle secca viso: cosa è la psoriasi e quali sono i principali sintomi

La psoriasi è una patologia che colpisce la pelle e che può essere di varie tipologie. Una delle principali caratteristiche è la pelle secca e desquamata che può comparire in diverse parti del corpo come il volto, il cuoio capelluto, il palmo palmo delle mani, la pianta dei piedi, le unghie e anche le mucose.

Esistono diverse tipologie di psoriasi più o meno gravi e più o meno invasive, la forma più comune è la psoriasi a placche in cui la pelle appare secca e a chiazze rosse o rosate e colpite da eritema con squame biancastre.

Per quanto riguarda la psoriasi al volto, è caratterizzata dalla comparsa di piccole chiazze su palpebre, la parte centrale del viso, le sopracciglia e anche il padiglione auricolare. La pelle appare dunque eritematosa e può provocare molto prurito e in alcuni casi anche bruciore.

Pelle secca viso: le cause della psoriasi

Le cause della psoriasi in volto ma in generale della patologia sono da attribuirsi ad una risposta immunitaria anomala e si ipotizza che per sviluppare visibilmente la patologia concorrano fattori genetici e ambientali che provocherebbero la proliferazione delle cellule dell’epidermide.

In effetti la psoriasi è un anomalia del sistema di rinnovo delle cellule che solitamente richiede qualche settimana per avvenire ma che nelle persone colpite dalla psoriasi avviene in pochi giorni provocando un ‘accumulo’ di cellule causando quindi un ispessimento della pelle e la desquamazione della stessa.

Come trattare la pelle secca del viso con psoriasi

Questo non vuole essere un approfondimento sulla psoriasi come patologia ma delle sue sintomatologie legate al volto e ai possibili trattamenti quotidiani. Dato per assunto che questo tipo di patologia necessita di una diagnosi medica e anche della prescrizione di cure specifiche, in generale le terapie a livello topico che si utilizzano e che fino ad ora hanno avuto un riscontro abbastanza positivo nei pazienti sono creme e lozioni a base di corticosteroidi e cheratolitici. E solo come ‘trattamento complementare’ vengono utilizzate delle creme o delle lozioni idratanti ed emollienti.

I rimedi naturali per la pelle secca con psoriasi

Il primo rimedio naturale per la pelle colpita da psoriasi sembra essere il sole, per questo la patologia sembra vivere dei netti miglioramenti in estate e dei peggioramenti in inverno. La lampada Uv-B può essere un valido aiuto, sempre utilizzata sotto controllo medico. In linea generale, la pelle del volto colpita da psoriasi necessita di una detersione delicata e di lozioni e creme dalla qualità emollienti poiché la pelle secca caratterizzata da questa patologia se non idratata può provocare molto prurito.

Sempre sotto consiglio del medico dermatologo si potranno alternare a prodotti medici ad uso topico anche dei rimedi naturali emollienti come gli oli vegetali, perfetto quello di mandorle dolci e uno dei rimedi naturali per eccellenza sembra essere il catrame. Esistono delle preparazioni a base di catrame che si possono trovare in farmacia che sembra abbiano dato una risposta positiva nel lenire le lesioni da psoriasi.

Anche queste preparazioni a base di catrame necessitano di una prescrizione da parte del medico dermatologo che ne consiglierà anche la modalità di applicazione. Per quanto riguarda altri rimedi naturali che si sono dimostrati utili nella ‘gestione’ della psoriasi possiamo citare l’aloe vera e la propoli.

La pelle secca del viso colpita da psoriasi se ben idrata potrà anche accogliere un buon fondotinta idratante per poter creare una base makeup abbastanza omogenea.