Scopri tutto il fascino del matrimonio autunnale e soprattutto come organizzarlo al meglio grazie a tante geniali idee.

Lontani i tempi in cui la stagione dei matrimoni si sviluppava solo tra maggio e giugno. Oggi ogni mese dell’anno sembra buono per dire “lo voglio” e gli sposi, spesso, propendono anche per periodi meno usuali così da abbassare i costi e sfruttare al meglio il proprio budget.

L’autunno da questo punto di vista potrebbe esser la scelta vincente: un periodo solitamente un po’ bistrattato che invece, negli ultimi anni, sta sempre più affascinando le coppie di sposi.

Come ogni stagione, del resto, anche quella autunnale ha i suoi punti forti che, opportunamente individuati ed esaltati, garantiranno un matrimonio di sicuro successo.

Scopriamo insieme quali sono e alcune idee brillanti per valorizzarli.

Matrimonio autunno, tante idee per organizzare l’evento

Innanzitutto la domanda più importante: perché sposarsi in autunno?

“Sarà molto più semplice trovare una struttura libera anche a pochi mesi di distanza, cosa che nei mesi più caldi invece è difficile che possa accadere perché molte location, soprattutto per gli eventi del sabato, vengono prenotate anche uno/due anni prima!”.

Così spiega la wedding planare di Torino, Natalia Conigliaro a zankyou.it, illustrando solo il primo dei molti vantaggi di un matrimonio autunnale:

prezzi decisamente più vantaggiosi

possibilità di creare un evento diverso dagli altri

dagli altri i menù si arricchiscono di ingredienti pregiati e scenografici

Gli ultimi due punti preludono chiaramente ai punti di forza su cui l’organizzazione del matrimonio autunnale dovrebbe concentrarsi: sfruttare gli elementi tipici della stagione per dar luogo a qualcosa di unico.

A tal proposito il primo consiglio da dare riguarda senza dubbio i colori tipici dell’autunno che dovranno di diritto contraddistinguere l’evento e poi anche i suoi “ingredienti tipici”: foglie, frutti e tutto ciò che si trova nei boschi potrà in questa stagione divenire elemento caratterizzante del matrimonio.

Centrotavola, addobbi, segnaposto, tutto dovrà ispirarsi alla stagione incluso ovviamente il bouquet della sposa e tutti gli addobbi floreali che potranno sfruttare grandi foglie aranciate e rossicce ma anche le dalie e gli altri fiori tipici del periodo.

Non dimentichiamo poi candele e lanterne, senza dubbio elementi cardine negli allestimenti per un matrimonio autunnale, sia nei centrotavola che disseminate qua e là negli angoli più suggestivi della location o appese ai rami degli alberi.

In generale sarà bene privilegiare materiali naturali (grande spazio a legno senza dubbio) e colori caldi, oltre naturalmente ad avere un occhio di riguardo per gli invitati (che avranno anche tante opzioni per i loro outfit come abbiamo visto) da coccolare magari con delle coperte, dei plaid, delle pashmine o sciarpe: il tutto legato a qualche bevanda calda sarà senza dubbio un tocco extra indimenticabile.

Il matrimonio in autunno sarà caldo, intimo e semplicemente inebriante: qua sotto alcune foto per farvìsi un’idea più precisa.