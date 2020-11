View this post on Instagram

🍋GRISBÌ CREMA AL LIMONE🍋 Okay dopo quelli al cioccolato non potevo certo non rifare anche questi.. perché, lo ammetto, io sono team crema al limone!🙋🏽‍♀️ e voi, quale versione preferite?🤪 . 📝INGREDIENTI PER 10 BISCOTTI GRANDI: •Per la frolla: -130g di farina d'avena -100g di farina di riso -60g di yogurt greco 0% -un uovo -scorza di mezzo limone grattugiata -30g di eritritolo o altro dolcificante a piacere -5g di lievito istantaneo per dolci . Per la crema: -250 di latte -scorza di mezzo limone grattugiata -un tuorlo d'uovo -10g di fecola di patate o amido di mais -20 gocce di dolcificante . . 👩🏽‍🍳PROCEDIMENTO: -Mescolare le farine con il lievito in una ciotola, mentre in un'altra mettere lo yogurt, l'uovo e il dolcificante scelto e mescolare. -Unire i due composti e mescolare prima con una spatola e poi con le mani fino a formare un panetto omogeneo, aggiungere del latte a filo se necessario -Formare una pallina con il composto, avvolgere nella pellicola e lasciare 20 minuti -Preparare la crema mescolando gli ingredienti in un pentolino fino ad addensamento e metterla nel frigo. -Stendere il composto con un mattarello fra due fogli di carta forno, in modo tale che non si attacchi al mattarello. -Formare dei cerchi e metterne metà su una teglia rivestita di carta forno. -Tirare fuori dal frigo la crema e versarne un po' sulla metà dei cerchi messi sulla teglia (attenzione a non versarne troppa, altrimenti non riuscirete a sigillare i biscotti!😊) e coprire con l'altra metà dei cerchietti rimasta, sigillando bene i bordi pigiando con le dita. -Cuocere in forno preriscaldato a 170 gradi per 15 minuti. -Far raffreddare e… gustare 😋 . . 🍋Macros:15c-4p-1,5f // 96 calorie