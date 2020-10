View this post on Instagram

🍫 GRISBÌ AL CIOCCOLATO FIT 🍫 Questa ricetta è nata taaaanto tempo fa, ma l'ho rifatta oggi per alcuni amici e sono impazziti! 😍 Io amo i Grisbí: un biscotto croccante e cuore morbido cioccolatoso.. Come si fa a non resistere alla tentazione di provarli? Per questo ho realizzato una deliziosa versione fit di questi biscottini ripieni, perfetti da mangiare come spuntino o da inzuppare nel latte. . . 📝INGREDIENTI PER 8 BISCOTTI GRANDI: -100g di farina di riso -20g di farina di cocco (io @probios1978 che trovate su @allsupplementsitalia scontata del 10% con il cod.RICETTEGHISA -10g di cacao amaro -1 uovo -10g di fecola di patate o amido di mais -aroma di vaniglia (facoltativo) -10g di olio di cocco -30g di eritritolo o altro dolcificante -Per il ripieno: questa volta ho usato 40g di crema Dark Chocolate di @fitpoorn che trovate sempre su @allsupplementsitalia o altra crema al cioccolato . . 👩🏽‍🍳PROCEDIMENTO: -In una ciotola mettere le farine, la fecola e il cacao e mescolare -in un'altra ciotola mescolare invece l'uovo, l'olio di cocco, il dolcificante e l'aroma di vaniglia. -Unire i due composti e mescolare fino ad ottenere un panetto molto morbido, se troppo farinoso aggiungere poco latte a filo. -Lasciare in frigo almeno 20 minuti, poi mettere l'impasto fra due fogli di carta forno e stendere con un mattarello (è necessario fare così perché l'impasto è molto morbido). -Formare dei cerchi con un bicchiere (se ne volete di più usate una tazzina). -Mettere 5g di crema al cioccolato su metà dei cerchi e accoppiarli con i restanti schiacciando bene i bordi in modo da sigillare bene. -Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12 minuti. -Ora tirare fuori dal forno e gustare!😍 . SE NON LI FATE SIETE PAZZIII😬😍😋 . . 🍪Macros per biscotto (con ripieno): 13c-3p-5f // 110cal