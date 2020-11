Pranzo di Natale 2020: il menu della tradizione con il microonde

Un menu della tradizione completo per il pranzo di Natale 2020 preparato con il forno a microonde. Tante gustose ricette dagli antipasti al dolce da preparare in modo veloce.

Preparare un pranzo di Natale con un menu tradizionale per la famiglia è senza dubbio un momento ricco di gioia ma anche di responsabilità e dunque cercare un aiuto in cucina scegliendo un metodo di cottura alternativo al classico fornello o al forno, aiuterà senza dubbio nei tempi senza però dover rinunciare al gusto.

Dopo aver proposto il menu tradizionale di Natale preparato con la friggitrice ad aria e preparato con il Bimby, scopriamo cosa è il forno a microonde, come funziona e delle gustose ricette per gli antipasti, i primi, i secondi piatti, i contorni e i dolci per il pranzo tradizionale di Natale 2020.

Pranzo di Natale 2020: come funziona il forno a microonde

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici ad oggi presente in tutte o quasi le case, questo per il suo uso pratico e soprattutto per i tempi ridotti nella preparazione di qualsiasi pietanza. Nonostante le tante ‘leggende’ sulla nocività di questo sistema di cottura, gli esperti ritengono il forno a microonde una vera ‘rivoluzione’ in cucina.

Questa tipologia di forno, che vede modelli sempre più all’avanguardia e compatti, utilizza un ‘magnetron’ per produrre onde magnetiche che agiscono sull’acqua e sui grassi contenuti nei cibi. Queste onde infatti vanno a ‘sollecitare’ le molecole di acqua presenti nel cibo che iniziano ad oscillare fino a produrre circa 2.500 oscillazioni al secondo riscaldandosi fino a raggiungere alte temperature che permettono al cibo di cuocersi.

I forni a microonde di ultima generazione prevedono anche un sistema di cottura ‘crisp’ o ‘ crusty cook’ o ancora ‘crispy’ in base alla marca produttrice del forno a microonde , con cui è possibile cuocere verdure, carne e biscotti in pochi minuti rendendo le pietanze croccanti e fragranti proprio come in un forno tradizionale.

Pranzo di Natale 2020: gli antipasti con il forno a microonde

Gli antipasti preparati con il forno a microonde sono davvero gustosi e velocissimi da preparare. Delle classiche zucchine gratinate, un tronchetto di Natale salato, una quiche succulenta e dei muffin alle olive che conquisteranno il palato di tutti i commensali.

Scopri le ricette dei primi piatti con il microonde per il pranzo di Natale 2020, clicca su successivo!