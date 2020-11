Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un’inedita confessione, ammettendo che non fa altro che piangere.

Belen Rodriguez non di rado ama condividere con i suoi fedeli sostenitori su Instagram stralci della sua vita quotidiana e lasciandosi andare ad inedite confessioni sul suo profilo.

Pochi minuti fa l’ex di Stefano De Martino ha scelto di condividere sul noto social fotografico un inedito scatto di suo figlio, il piccolo Santiago, mentre è intento ad andare a scuola con il suo zaino nuovo. Belen, cuore di mamma, ha confidato al suo pubblico che ogni volta che lo vede varcare la soglia di scuola non fa altro che piangere, presa dall’emozione nel vedere il suo piccolo crescere e diventare grande, quando fino all’altro giorno era uno scricciolo.

“Piango ogni volta che lo vendo entrare a scuola“ ha scritto Belen, che di recente è stata definita tonta da Fabrizio Corona, mentre rispondeva ad una fan che si complimentava per il capolavoro che ha messo al mondo.

Belen Rodriguez ha confidato di piangere sempre nel vedere Santiago crescere. Un sentimento in comune a tantissime mamme, che non possono fare altro che sentirsi più vicine a lei grazie a questa sua inedita confessione.

Belen Rodriguez, la dedica al piccolo Santiago De Martino: “Vai in alto”

Belen Rodriguez, come anticipato, si è lasciata andare ad un’inedita confessione sul piccolo Santiago De Martino, ma prima ha voluto dedicargli un dolce pensiero su Instagram, sottolineando che nonostante lui stia diventando un ometto, lei ci sarà per sempre e lo vedrà e supporterà mentre prenderà il volo per la sua strada.

“Tu cammina piccolo mio” ha esordito l’ex di Stefano su Instagram, che di recente ha ammesso di aver mentito. “Cresci, vai in alto” ha aggiunto. “Mi troverai sempre dietro di te. Io starò lì a sorvegliare i tuoi passi“ ha concluso emozionata, riscontrando un sacco di commenti di mamme che si ritrovano nelle sue dolci parole per suo figlio, che sta crescendo a vista d’occhio.

Belen Rodriguez ha fatto una dedica al piccolo Santiago emozionando tutto il popolo della rete, che ha apprezzato e non poco quest’inedita versione della showgirl che preferisce, per quanto possibile, far restare la sua vita privata il più nascosta possibile in modo tale da proteggere tutti i membri della sua famiglia.

Anche se purtroppo il post ha attirato su di sé alcuni commenti negativi. C’è infatti chi non si è focalizzato sul dolce pensiero per il figlio, ma sulla forma in cui era stato scritto inizialmente tale messaggio. “Dopo tutti gli anni che stai qui in Italia, le trasmissioni e i soldi che ti sei fatta, pagarti una lezione di italiano no?“ ha scritto un utente della rete, ma Belen non è stata di certo zitta a guardare ed ha prontamente replicato: “Dopo tutti questi anni di vita, tu invece, non hai imparato ad avere un po’ di gentilezza e di amore?” ha chiesto in maniera retorica, sottolineando quanto sia stata poco opportuna in un contesto del genere.

I fan di Belen Rodriguez, ovviamente, sono subito intervenuti in suo soccorso, facendo notare anche loro quanto questo commento sia risultato decisamente inopportuno visto che lei aveva scelto di rivolgere un dolce pensiero a suo figlio e che questa cattiveria poteva tranquillamente essere evitata in un momento del genere, ma non solo. Gli utenti hanno accusato l’hater in questione di provare invidia nei confronti dell’ex di Stefano De Martino, visto che non appena le ha risposto è completamente sparita dalla circolazione.