Fabrizio Corona, intervistato da Vanity Fair, ha parlato della sua ex Belen Rodriguez lanciando una pesante accusa a Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è stata una delle protagoniste di Fabrizio Corona durante la sua ultima intervista concessa a Vanity Fair. L’ex Re dei paparazzi, tra una confessione e l’altra, ha parlato dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo e poteva mai non aggiungere un pensiero, o riflessione, sulla showgirl con cui ha avuto una relazione qualche anno fa?

Fabrizio, che ha svelato quanto ha guadagnato da Barbara d’Urso, ha ammesso che la conduttrice di Tu sì que vales è una delle poche persone, a differenza di Stefano De Martino, a non chiamare i paparazzi per farsi immortalare tra le pagine dei più famosi settimanali.

“Tutti ora mettono in pratica le cose che gli ho insegnato io a suo tempo” esordisce Fabrizio. “Stefano De Martino chiama i paparazzi per farsi immortalare con la Boscono e mi dicono che la Pellegrini si lamentava con Magnini perché faceva la stessa cosa quando si vedevano” ha svelato senza peli sulla lingua per poi aggiungere. “Belen è l’unica che non fa queste cose, è tonta“ ha concluso.

Fabrizio Corona difende Belen Rodriguez: “Non l’è importa dei soldi”

Fabrizio Corona, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a sottolineare come Belen Rodriguez sia una dei pochi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che non mai chiamato, durante il corso della sua carriera, i paparazzi per farsi fotografare in modo tale da far parlare di sé sulle riviste dedicate alla cronaca rosa.

L’ex Re dei paparazzi ha chiarito come alla sua ex fidanzata non interessi nulla di fare soldi in questo modo, rivelando come quest’argomento spesso era fonte di discussione quando erano ancora una coppia.

“A Belen non importa nulla dei soldi“ ha ammesso. “Questo lato del suo carattere mi faceva dannare ma al tempo stesso mi piaceva” ha rivelato. “Se le dicevo che ci avrebbero dato 15 mila euro per bere un caffè in un determinato bar, lei diceva di no, che non saremmo proprio usciti durante il web” ha spiazzato. “Riusciva a convincerla soltanto quando partivamo per le vacanze” ha poi spiegato. “Ma soltanto perché le dicevo che in questo modo gli scatti sarebbero venuti bene, invece se le faceva il primo che passa avrebbe potuto pubblicare la cellulite” ha concluso Fabrizio Corona su Belen Rodriguez, tra l’altro lei ha ammesso di aver mentito su Stefano De Martino. “Era come usare i filtri che ci sono su Instagram, ma in carne ed ossa” ha aggiunto.

Fabrizio, ancora una volta, ha elogiato Belen, rivelando, contrariamente a quanti molti possano pensare, che lei non è assolutamente interessata al lato economico.