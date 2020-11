Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram ha ammesso di aver mentito sul suo matrimonio con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino sembra aver finalmente ritrovato la pace al fianco di Antonino Spinalbase, suo nuovo compagno, con cui sembra condividere anche gli aspetti più intimi della sua vita, pubblicando sui social anche degli scatti che li ritraggono insieme, ufficializzando il loro rapporto.

Ai fan però questa nuova vita della conduttrice di Tu sì que vales non piace e dubita a questo punto, visto che ci ha messo “poco” per iniziare una relazione stabile dopo la fine del matrimonio, che l’unione con Stefano fosse fondata sull’amore.

“Chi ci mette così poco, come hai fatto tu, a rimuovere qualcuno dal suo cuore, vuol dire che per tutto il tempo non ha fatto altro che fingere” le ha scritto una fan, sotto ad una foto che la ritrae con il nuovo compagno, insinuando che non abbia mai realmente amato Stefano.

La risposta di Belen non è tardata ad arrivare, mettendo subito a tacere la fan che l’ha criticata. Che cosa le ha risposto? Belen Rodriguez ha ammesso di aver “finto” con Stefano De Martino.

Stefano De Martino, Belen Rodriguez ammette: “Ci ho messo 8 anni”

L’ex moglie di Stefano De Martino, come anticipato, ha prontamente replicato alla fan che ha insinuato che lei non lo abbia mai realmente amato, mettendo a tacere ancora una volta le malelingue.

“Beh se con velocemente intendi dire 8 anni“ ha precisato la showgirl. “Allora hai ragione, non fa una piega“ ha aggiunto.

Belen Rodriguez ha dunque ammesso di aver “mentito” sulla storia con Stefano, che sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore, ma c’è qualcosa che ovviamente non torna nella risposta della showgirl e non sulla “bugia” del suo sentimento ma sulla data fornita. 8 anni fa, infatti, lei e De Martino si sposavano ma non si sono di certo lasciati in quel momento ma soltanto qualche mese fa.

“Ma cosa stai dicendo? Se fino a poco tempo fa stavate insieme!” ha protestato una fan. “Evidentemente, lei ha ammesso di non averlo mai amato“ ha replicato un altro utente, sottolineando come dalle parole di Belen si interpreti che per lei l’amore per Stefano è finito poco dopo l’inizio del loro matrimonio e che quindi ha realmente mentito sul suo sentimento.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sempre mentito sulla loro storia d’amore? La loro reale rottura, quindi, è avvenuta svariato tempo fa nonostante il recente ritorno di fiamma che poi si è tramutato in una vera e propria guerra tra loro?