Gabriele Rossi ha rotto il silenzio su Gabriele Garko a Live Non è la d’Urso, svelando tutta la verità sul loro rapporto.

Gabriele Rossi in maniera del tutto involontaria si è ritrovato ad essere uno dei protagonisti della cronaca rosa a causa del coming out di Gabriel Garko, che ha ammesso di aver avuto con lui una storia d’amore durata svariati anni.

Finalmente dopo settimane di silenzio, l’attore ha deciso di raccontare la sua verità. Verità condivisa anche da altri artisti come Tiziano Ferro, a cui è stato impedito di fare coming out come e quando volevano.

Gabriele ha raccontato della relazione con Garko come di un grande amore. Amore che purtroppo non ha potuto vivere in piena libertà, sottolineando quanto sia stato difficile per lui non poter vivere serenamente la sua relazione, ma che ha chiesto a Garko di venirgli incontro. In che modo?

Rossi ha promesso che avrebbe rispettato la sua privacy e suoi accordi lavorativi, senza ammettere pubblicamente di essere il suo compagno, ma in cambio lui avrebbe dovuto condividere la loro relazione con una piccola cerchia ristretta di persone, in modo tale da non vivere nella totale ombra l’amore che condividevano l’uno per l’altro.

“E’ stato difficile per me” ha ammesso Gabriele Rossi a Live Non è la d’Urso. “Tu, insieme ad Eva Grimaldi, eri una delle poche che era a conoscenza della nostra storia” ha dichiarato l’attore, parlando a tu per tu con la padrona di casa.

Live Non è la d’Urso: Gabriele Rossi svela un retroscena su Gabriel Garko

A Live Non è la d’Urso, Gabriele Rossi ha rivelato anche un succoso retroscena sulla sua relazione con Gabriel Garko. Retroscena che qualche mese fa aveva incuriosito e non poco il pubblico del piccolo schermo. Quale?

L’attore ha ammesso che la fede che ha tanto fatto discutere lo scorso anno sigillava il loro amore, ma che poi Garko aveva levato perché poco prima avevano avuto una pesante discussione.

“Io e lui litigavamo tanto. Lo feci arrabbiare, non ricordo nemmeno il motivo, e lui scelse di togliersi la fede“ ha rivelato Rossi. “In realtà togliersi la fede è stata una delle cose più calme che è successa durante una delle tante discussioni” ha aggiunto con il sorriso sulle labbra.

Gabriele Rossi su Gabriel Garko a Live Non è la d’Urso, tra l’altro lui ha ammesso di non voler apparire più in tv, ha svelato uno dei misteri che più aveva incuriosito il pubblico negli scorsi mesi sulla vita privata del protagonista dell’Ares Gate.

Gabriele Rossi ha scelto di parlare della sua vita privata. Scelta assai difficile per lui, in quanto è una persona molto riservata su quello che riguarda il suo vissuto.