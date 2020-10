Belen e Antonino fanno sul serio e ormai non si nascondono più: l’ufficializzazione della coppia è arrivata grazie a una romantica foto di coppia per le strade di Milano.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno dato scandalo negli scorsi mesi. Inizialmente a far parlare è stata la differenza d’età che c’è tra i due (lui ha solo 25 anni) ma poi, con l’andar del tempo, i follower di Belen hanno trovato molto da ridire in merito al fatto che la showgirl abbia deciso di far conoscere Antonino e Santiago.

Secondo moltissimi dei commentatori più feroci della rete, Belen avrebbe dovuto evitare di coinvolgere il figlio all’interno delle sue movimentate relazioni sentimentali, al fine di non provocare al bambino altri dispiacere

Nonostante tutte le critiche, esattamente com’è abituata a fare da anni, Belen è andata dritta per la sua strada e ha ignorato tutti i commenti sgradevoli sulla sua condotta di madre e di donna.

Come se non bastasse, dopo molte “comparsate” di Antonino soltanto nelle stories, finalmente è arrivata la “consacrazione” del ragazzo a compagno ufficiale di Belen.

Come? Non di certo attraverso le presentazioni ufficiali in famiglia (in realtà non sappiamo se sono già avvenute) ma nella maniera più social di tutte: una foto sul profilo IG.

La prima foto di Antonino e Belen è una foto d’amore

Tutte quelle che sono state pubblicate sui giornali o che hanno circolato sui social negli scorsi mesi sono state o rubate oppure sono state create ad hoc facendo degli accurati fotomontaggi. Quello che è certo è che non si era mai vista prima d’ora una foto ufficiale di Belen e Antonino.

Belen ha deciso evidentemente che i tempi fossero maturi e ha deciso di pubblicarne una in bianco e nero proprio un giorno fa.

Si tratta di una foto scattata da qualcun altro, mentre Belen e Antonino si lasciavano andare ad alcuni romantici passi di danza lungo le strisce pedonali che attraversano una strada di Milano.

I visi dei due innamorati sono coperti dalle mascherine ma è impossibile non notare l’affiatamento e la complicità che c’è tra i due.

Anche se Antonino è di spalle, l’espressione di Belen parla per entrambi e non potrebbe essere più rapita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 29 Ott 2020 alle ore 7:24 PDT

Ancora una volta Belen ha preferito non fare gesti eclatanti per affermare la presenza di Antonino nella sua vita. Del resto, oltre alle fotografie nelle stories, in cui ormai Antonino viene taggato molto spesso, non ci sono mai stati riferimenti diretti ad Antonino nelle foto del profilo di Belen.

Solo una volta la showgirl aveva “posato” per una foto indossando la maglietta nera di lui ma i follower non l’avevano presa affatto bene. Forse per quel motivo Belen ha deciso di aspettare ancora del tempo prima di proporre una nuova foto, nella quale però la presenza di Antonino non fosse soltanto accennata o indicata in maniera allusiva.

a questo punto non ci sono più dubbi: la storia tra Belen e Antonino è assolutamente ufficiale e Stefano De Martino, con tutto il suo carico di dolore e tradimenti, sembra ormai un ricordo del passato. Tra l’altro, sembra che anche Stefano quest’estate abbia voltato pagina e che ci sia già un nuovo amore nella sua vita.