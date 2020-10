Stefano De Martino sembrerebbe aver trovato l’amore dopo la storia con Belen Rodriguez. Chi l’ha paparazzato con la sua nuova fiamma.

Stefano De Martino ha vissuto un anno decisamente complicato e non per quanto riguarda la pandemia mondiale, ovviamente, quella ha toccato tutti. Il conduttore di Made in Sud aveva provato a ricucire la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, anche per il bene del piccolo Santiago, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato e i due si sono nuovamente separati e questa volta in malo modo.

La conduttrice di Tu sì que vales, fin da subito, si è mostrata al fianco di nuovi compagni, mentre lui, che ha cambiato look, ha preferito adottare un atteggiamento decisamente più riservato, che da sempre l’ho contraddistingue.

Purtroppo però non si può mai sfuggire del tutto all’occhio indiscreto dei paparazzi. Tant’è che sul settimanale Chi, nel nuovo numero disponibile in edicola a partire da domani, è stato beccato in compagnia di quello che sembrerebbe essere il suo nuovo amore.

Stefano De Martino è stato paparazzato con la sua nuova fiamma. O almeno questo è quello che il settimanale ha comunicato ai suoi lettori, ma ecco chi è lei visto che è un volto già noto al pubblico.

Mariacarla Boscono e Stefano De Martino: lei è l’ex fidanzata di Ghali

Stefano De Martino è stato paparazzato al fianco di Mariacarla Boscono e, come vi abbiamo anticipato, lei non è un volto nuovo al pubblico. Mariacarla è una top model ed è stata fidanzata per qualche tempo insieme al rapper Ghali.

I due sono stati immortalati dall’occhio vigile dei paparazzi mentre rientravano a casa di lui, situata al centro di Milano e non lontano da quella di Belen Rodriguez, in modo tale da non far soffrire più del dovuto il piccolo Santiago, che sembrerebbe essere stato rifiutato a La Scala di Milano, che ha visto di nuovo i suoi genitori separarsi.

Secondo quanto riportato dal settimanale, Stefano De Martino e Mariacarla Boscono sarebbero tornati un romantico weekend, trascorso in resort in Trentino Alto Adige, ritagliandosi un momento tutto per loro. Che sia la volta buona per il conduttore di Made in Sud?

De Martino dopo la storia con Belen Rodriguez sembrerebbe finalmente aver trovato una certa stabilità.