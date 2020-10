SanSantiago De Martino rifiutato dalla Scala di Milano? Secondo Giornalettismo, il figlio di Belen e Stefano avrebbe sostenuto un provino.

La danza scorre nelle vene di Santiago De Martino, il figlio di Stefano e Belen Rodriguez. Il bambino che ha compiuto 7 anni lo scorso aprile, sui profili Instagram dei genitori, regala spesso siparietti ai followers di mamma Belen e papà Stefano in cui sfoggia il suo talento da danzatore al punto che, secondo Giornalettismo, ai provini per La Scala di Milano, tra i tanti bambini si sarebbe presentato anche Santiago. Come sarà andato il provino del figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino?

Santiago De Martino: no della Scala di Milano al provino?

Con una mamma come Belen Rodriguez, amante del canto e del ballo e con un papà come Stefano De Martino che ha studiato danza sin da bambino, Santiago non avrebbe potuto avere passione diversa dalla danza. Sono famosi i video pubblicati su Instagram da mamma Belen in cui Santiago improvvisa dei balletti dando sfogo a tutta la sua vena artistica. Secondo quanto fa sapere Giornalettismo, dunque, Santiago sarebbe pronto ad alimentare la sua passione per la danza al punto da aver sostenuto un provino per la Scala di Milano. Sarà vero?

“Ai rigorosissimi provini per danzare a La Scala, a Milano, pare, secondo le nostre fonti, si sia presentato un giovane ragazzino dal viso e dal cognome molto noti: Santiago De Martino. Sempre secondo le nostre fonti sappiamo però, a malincuore, che il risultato del primo provino sia stato negativo e per il piccolo Santiago sia arrivato il primo ‘no’”, fa sapere Giornalettismo.



Da mamma Belen e papà Stefano, la notizia non è stata ancora commentata. Santiago, nel frattempo, continua a godersi le giornate sia con il conduttore che con Belen che ha ritrovato l’amore con Antonino Spinalbese con cui si mostra sempre più spesso sui social. Stefano, invece, almeno per ora, risulta essere ufficialmente single.