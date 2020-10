Belen ha sempre condotto una vita sentimentale molto trasparente, forse fin troppo: Santiago e Antonino si frequentano spesso e ai suoi follower questo non piace.

I follower che hanno seguito con apprensione le vicende amorose della famiglia De Martino avevano accolto con grande entusiasmo la notizia del ritorno di fiamma tra Stefano e Belen.

Purtroppo nel giro di pochi mesi la speranza che i due riuscissero a costruire di nuovo un’unione solida e duratura è naufragata nel giro di pochi mesi.

Belen e Stefano si sono separati all’inizio dell’estate e da allora è ricominciata la girandola sentimentale della Rodriguez, che è passata da un flirt all’altro senza curarsi troppo né del parere delle persone né dell’attenzione dei giornali.

Alla fine, quella che sembrava una storia nata per passare il tempo, con un ragazzo molto più giovane di lei, si è trasformata in una storia d’amore vera e propria e, almeno finora, in una relazione stabile e ufficiale.

Proprio questo nuovo stato di cose ha indotto Belen a compiere una scelta molto naturale (almeno per lei) cioè far intrecciare la vita di Santiago e la vita di Antonino creando occasioni in cui i due potessero trascorrere del tempo assieme.

I social, ovviamente, non le danno respiro.

Belen avvicina Santiago e Antonino, il web preferisce Stefano

Stefano e Belen hanno due atteggiamenti completamente diversi rispetto alla gestione della propria sfera sentimentale nei confronti di Santiago.

Se da una parte Stefano ha sempre evitato “conoscenze inappropriate” tra suo figlio e le fidanzate successive alle varie rotture con Belen, la madre di Santiago ha sempre reso il figlio partecipe di ogni aspetto della sua vita, anche quello amoroso.

A quanto pare i follower di Belen, molto tradizionalisti, preferiscono di gran lunga la strategia di Stefano, che ritengono sia molto più rispettosa per la psiche di un bambino di pochi anni.

L’approccio più “libero” di Belen, invece, piace molto poco sui social, tanto che in più di un’occasione i follower della bella showgirl si sono letteralmente scagliati contro di lei per le sue scelte familiari. Altri hanno si sono spinti ad affermare che in realtà il continuo cambio di uomini d Belen sia soltanto un modo per mascherare il dolore per la perdita dell’amore di Stefano: si è trattato di affermazioni in grado di scatenare la rabbia della showgirl.

L’ultimo episodio è stato scatenato dalle fotografie comparse sul profilo di Belen e che sono state scattate in un parco milanese. Negli scatti si vede Belen in tenuta sportiva che si gode la tranquillità di un bosco stesa sulle foglie autunnali. Nelle story sono poi comparse fotografie di Antonino e fotografie di Santiago.

Incrociando queste informazioni i follower hanno potuto dedurre che i tre fossero al parco insieme e si sono lanciati in critiche che sono andate ben oltre i limiti dell’educazione.

In particolare torna ripetutamente il dettaglio in merito all’età di Antonino, argomento che ha sempre indispettito i fan di Belen. Una follower (ma forse sarebbe meglio dire una hater) ha risposto al commento di Sergio Sylvestre (molto amico di Belen) facendogli notare: “È una donna che porta al parco suo figlio di appena 7 anni con il baby fidanzato. Che tristezza. Ora ha due bambini in casa”.

Naturalmente Belen non si è degnata di rispondere a questo genere di messaggi, ma l’ultima fotografia pubblicata sul profilo di Antonino Spinalbese sembra proprio una risposta diretta a tutti coloro che stanno continuando a criticare la sua storia con Belen e le scelte di quest’ultima sull’educazione di Santiago.

Naturalmente anche a seguito di quel post sono arrivati moltissimi commenti negativi, molti dei quali hanno condannato il comportamento dell’hair stylist il quale, da quando ha cominciato a frequentare Belen, secondo molti si è montato la testa: “Due mesi a fare il tappeto di Belen e già ti credi chissà chi. Ma riprenditi, caprone!”