By

Albano e Yari Carrisi hanno parlato negli ultimi giorni dei loro rapporti familiari eppure qualcosa stride tra i due racconti. Perché le loro versioni sono così diverse?

La famiglia Carrisi sembra aver ritrovato nell’ultimo periodo un momento di grande armonia e felicità. Se l’apparenza fosse confermata, sarebbe tutto merito della bellissima e talentuosa Thea Crudi, l’attuale compagna di Yari Carrisi.

Thea e Yari si sono conosciuti a causa del loro comune interesse per la musica tibetana e per le discipline spirituali tradizionali della cultura orientale. I due hanno cominciato a frequentarsi ed è apparso immediatamente evidente che la loro relazione avrebbe dato luogo a una storia d’amore profonda e appassionata, che li avrebbe uniti sia dal punto di vista personale e sentimentale sia dal punto di vista artistico.

A essere profondamente entusiasta di questo amore è Romina Power, che è sicuramente il genitore di riferimento di Yari Carrisi. Il figlio primogenito di Albano e Romina, infatti non ha mai nascosto di avere una netta preferenza per la madre (i due condividono anche le credenze religiose e le pratiche di vita spirituale) e di avere un rapporto conflittuale con il padre, soprattutto da quando quest’ultimo ha formato una nuova famiglia insieme a Loredana Lecciso.

Le dichiarazioni di Yari a Domenica In hanno dato l’idea che tra genitore e figlio (i quali tra l’altro si assomigliano moltissimo) non corra ancora buon sangue. Le dichiarazioni di Albano a Oggi, invece, danno l’idea che i due stiano lentamente ricucendo un rapporto fatto di stima e di complicità.

La famiglia Carrisi è sempre stata al centro dell’interesse del gossip italiano, quindi com’era naturale che fosse anche in questo caso la curiosità dei fan di Albano è andata alle stelle.

Yari Carrisi: “Non lo chiamo “papà”, è solo Albano”

Mara Venier ha dedicato ampio spazio alle vicende familiari della famiglia Carrisi – Power nel corso della sua Domenica In, anche nel corso della scorsa edizione.

Durante l’ultima puntata del suo show domenicale la Venier ha avuto come ospiti Yari e Thea, che per la prima volta hanno avuto modo di raccontare la propria storia al grande pubblico generalista.

Com’era prevedibile, Mara ha chiesto a Yari come andassero i rapporti con suo padre, e come Albano avesse preso la nuova relazione con Thea.

Nel rispondere a Mara il figlio di Albano e Romina ha fatto trapelare un dettaglio che non era mai stato diffuso al di fuori della cerchia familiare e degli amici più stretti. “Non chiamo Albano papà” ha dichiarato Yari con grande semplicità, confermando una volta ancora il suo desiderio di mantenere nettamente separato il suo percorso personale da quello della sua figura paterna.

Sembra quindi che Yari sia rimasto coerente al proprio pensiero degli scorsi anni, durante i quali ha deciso di assumere il cognome di sua madre oltre a quello di suo padre. Tra l’altro il cognome Power è quello che Yari utilizza anche su Instagram, il canale social all’interno del quale è più attivo in assoluto.

Questo non significa naturalmente che, sempre attraverso Instagram, Yari non faccia dei veri e propri contributi artistici e personali a suo padre Albano, che addirittura chiama “maestro”.

Sempre a Domenica In è intervenuta anche Romina, grandissima amica della Venier, a dare la propria benedizione a un rapporto d’amore che sembra ricalcare fedelmente quello che un tempo nacque tra Albano e Romina, come hanno sottolineato in molti.

Thea e Romina sembrano essere grandi amiche e complici, per la totale felicità di Yari: “Io ho trovato un angelo, finalmente c’è un angelo al fianco di mio figlio Yari. Si sono conosciuti solo a fine giugno, ma è come se si conoscessero da altre vite”.

Se Albano è costretto a “rimanere a distanza” e a rinunciare all’appellativo di papà, Romina sembra invece essere pienamente accettata all’interno della nuova economia sentimentale della vita del figlio.

La versione di Albano: “Sono felice. Yari è molto più attivo da quando la conosce”

Se Yari è impegnatissimo a mantenere le distanze tra sé e suo padre, Albano sembra al contrario molto aperto e molto disponibile a dare il suo totale appoggio alla nuova coppia.

Sembra inoltre sinceramente felice per l’influenza che Thea sta avendo su Yari, il quale era single da molto tempo e che, per un certo periodo, aveva frequentato l’esplosiva Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti con la passione per il nudismo.

“Sono un duo canoro e sono innamorati” ha detto Albano sottolineando i punti in comune tra la storia sua e di Romina e quella tra Yari e Thea. “C’è un’altra coincidenza: io e Thea siamo quasi gemelli, nel senso che lei è nata il 19 Maggio e il 20. È una ragazza simpatica, con una dialettica che cattura, poi li accomuna questo grande amore per i mantra, sono davvero fatti l’uno per l’altra” ha concluso.

Per quanto riguarda un futuro concerto insieme, invece, c’è ancora tempo anche se sia per Yari sia per Albano sembra una possibilità concreta. “Con tutto il rispetto per mio figlio, lasciamoli crescere. In futuro, perché no?” ha detto il Leone di Cellino, che con due parole ha ristabilito con grande precisione la scala gerarchica che vede tra sé e suo figlio.

Forse è proprio per questo continuo essere giudicato e considerato “un gradino più in basso” che Yari non sente poi così forte il legame di figlio nei confronti di suo padre.