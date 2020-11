Il narcisismo patologico è un disturbo della personalità estremamente pericoloso: ecco come riconoscerlo e soprattutto come mettersi al riparo da esso.

Il narcisista patologico è una persona caratterizzata da manie di grandezza, dal desiderio di essere costantemente al centro dell’adorazione di qualcuno e dalla tendenza a manipolare gli altri per ottenere i propri scopi.

Purtroppo questo disturbo della personalità ha cause molto profonde e per questo difficilissime da estirpare, inoltre causa danni emotivi non tanto alla persona affetta da narcisismo patologico quanto alle persone che si ritrovano a gravitare nella sua cerchia e che, in una maniera o in un’altra, diventano sue vittime.

I dati in possesso degli specialisti dimostrano che a soffrire di narcisismo patologico sono indifferentemente uomini e donne, ma la stragrande maggioranza dei narcisisti è composta da uomini bianchi, etero, che vivono all’interno della società occidentale.

La conseguenza più diretta di questo stato di cose è che a soffrire le conseguenze peggiori del narcisismo patologico sono le donne, le quali non si rendono conto praticamente mai di quello che sta accadendo alla loro vita fino a che la situazione non diventa davvero grave.

Per questo motivo sapere come si riconosce un narcisista è fondamentale per smascherarlo e soprattutto imparare a difendersi da lui.

Caratteristiche del Narcisismo Patologico

Le caratteristiche principali di una persona affetta da narcisismo patologico sono la mancanza di empatia, l’incapacità di provare amore e la tendenza a manipolare le persone fino a distruggere la loro autonomia e la loro autostima.

A parte le qualità più note della personalità narcisistica, tuttavia, esistono una serie di tratti secondari che è bene conoscere per individuare una persona con questo disturbo.

Tendenza allo sfruttamento degli altri

Nella maggior parte dei casi le persone affette da narcisismo patologico manifestano la parte peggiore di sé all’interno delle relazioni sentimentali, ma queste ultime non sono l’unico ambito relazionale “avvelenato” dal narcisismo.

Le persone con un disturbo narcisistico della personalità tendono a sfruttare gli altri in qualsiasi ambito o situazione si trovino, dal contesto lavorativo a quello familiare passando, naturalmente, attraverso l’ambito sentimentale.

Senso di apatia, vuoto e mancanza

Nonostante il fatto che passino il tempo a decantare i propri successi e le proprie straordinaria capacità, nella maggior parte dei casi coloro che soffrono di narcisismo patologico avvertono un incolmabile senso di vuoto e di insoddisfazione che li fa piombare in uno stato di apatia non appena si ritrovano da soli oppure nel momento in cui non ricevono più la venerazione e l’ammirazione di qualcuno.

Questo senso di mancanza si manifesta in maniera improvvisa e anche in situazioni che appaiono incomprensibili a un’altra persona. Per fare un esempio, un narcisista si lamenterà spessissimo di non essere stato lodato a sufficienza o nel modo giusto per le sue qualità o per i risultati che ha raggiunto.

Autolesionismo

Per quanto possa sembrare contrario alle loro convinzioni di grandezza, le persone che soffrono di narcisismo patologico possono arrivare a praticare autolesionismo per scaricare lo stress accumulato “per colpa” di altre persone.

Per fare un esempio, un narcisista esasperato dalla mancanza di attenzioni da parte di un partner o di altre persone potrebbe arrivare a rivolgere la propria aggressività contro se stesso sia per scaricare la tensione sia per far sentire in colpa le persone che non lo hanno supportato a sufficienza, quindi come forma di ricatto.

Le varie facce del narcisismo patologico

Non esiste un solo tipo di narcisismo, anche se si è spesso portati a pensare che tutti i narcisisti siano uguali, presentino tratti della personalità simili e trattino gli altri allo stesso modo.

Il Narcisista Overt

Il narcisista patologico più facile da riconoscere è il cosiddetto narcisista overt, cioè il narcisista che non fa nulla per nascondere la sua natura.

Si tratta di personalità estroverse ed espansive, che amano circondarsi di molte persone e stare costantemente al centro dell’attenzione o della vita sociale della propria cerchia.

Sono spesso in grado di portare avanti discussioni interessanti e brillanti, posseggono una vasta cultura (o almeno fingono di possederla) e sono dei gran seduttori, poiché conoscono perfettamente l’arte di manipolare a proprio favore i sentimenti altrui.

Il Narcisista Covert

Molto più discreto della sua controparte estroversa, il narcisista overt è apparentemente meno pericoloso poiché non è in genere una persona aggressiva né tantomeno una persona che ama stare al centro dell’attenzione. Preferisce porsi in disparte e comportarsi come una persona estremamente timida e vulnerabile.

In realtà il narcisista covert utilizza tutte le sue caratteristiche per suscitare simpatia negli altri e ottenere il loro amore o sostegno incondizionato. Non ha mai manifestazioni di rabbia ma si comporta molto spesso in maniera passivo – aggressiva generando nel suo interlocutore profondi sensi di colpa e costruendo per se stessi l’immagine di vittima innocente delle circostanze e degli altri.

Anche il narcisista covert possiede una visione grandiosa di sé ed è convinto di meritare ammirazione e rispetto da parte degli altri. Non avendo il coraggio di agire in maniera diretta per ottenerli, decide di agire in maniera più indiretta e subdola.

Quali sono gli obiettivi del narcisista patologico?

L’obiettivo del narcisista patologico è quello di procurarsi nutrimento emotivo, esattamente come un vampiro ha bisogno di nutrirsi del sangue delle sue vittime per sopravvivere.

Esattamente come un vampiro il narcisista patologico individua la sua preda e successivamente la seduce fino a renderla completamente incapace di opporsi alla sua volontà.

Alla fine del processo la persona manipolata (nella maggior parte dei casi una donna) finirà per dipendere completamente dal narcisista e non essere più in grado di avere una vita autonoma e felice.

Il “nutrimento” del narcisista (chiamato dagli psicologi “narcissistic supply”, cioè “rifornimento narcisistico”) è l’adorazione e l’ammirazione delle persone che lo circondano. Ogni azione portata avanti dal narcisista, ogni piano progettato e messo in atto dal narcisista è finalizzato al raggiungimento di questo obiettivo.

Il narcisista nelle relazioni d’amore fa esclusivamente quello che gli è necessario fare per ottenere il controllo totale della vittima. Anche se parla continuamente d’amore, non è in grado di provare amore verso una persona differente: tutti gli indizi che porterebbero a pensare che il narcisista si è innamorato, in realtà, non sono altro che una complessa recita che il narcisista mette in atto a beneficio della sua vittima, per intrappolarla in maniera ancora più definitiva nella sua rete.

Nel momento in cui ha ottenuto il suo nutrimento narcisistico, il narcisista finisce per annoiarsi e per liberarsi della vittima. In genere lo fa nel momento in cui ha individuato un’altra vittima ideale o nel momento in cui ha deciso di dedicarsi a un’altra conquista.