Funerali Gigi Proietti: l’ultimo saluto di Raggi e Veltroni al celebre attore

Roma, l’ultimo saluto a Gigi Proietti è avvenuto nella Chiesa degli Artisti. A rendergli omaggio anche il Sindaco Virginia Raggi e l’ex primo cittadino Walter Veltroni. Il loro tributo al celebre e intramontabile attore.

Roma piange un altro suo simbolo che se ne va, la Città Eterna ha salutato Gigi Proietti per l’ultima volta in un corale arrivederci finale: tanti colleghi ed amici al funerale che si è tenuto presso la Chiesa degli Artisti a Roma. Anche parecchi politici a rendergli omaggio, perché il celebre e intramontabile mattatore ha sempre dimostrato interessamento e impegno sociale.

A maggior ragione veniva – e viene – portato in palmo di mano anche oggi che la sua città natale e l’Italia tutta gli ha regalato l’ultimo applauso. Toccante il commiato di Virginia Raggi, il Sindaco di Roma, non avendo potuto partecipare direttamente alla cerimonia funebre (la prima cittadina è positiva al COVID-19), ha inviato un video messaggio.

Funerali Gigi Proietti: l’omaggio di Raggi e Veltroni al grande attore

Queste le sue parole per un’icona senza tempo: “Quando la pandemia finirà, Proietti avrà il tributo che merita. Oggi Roma prova a restituirgli un po’ dell’amore che tanto ha dato lui nel corso della propria carriera interpretativa. Quando è venuto in Campidoglio, eravamo tutti incantati. Roma ha perso una parte della propria anima“.

Le fa eco un altro rappresentante politico della Capitale: Walter Veltroni. Ex Sindaco di Roma, molto legato a Gigi Proietti con cui ha conservato un rapporto in grado di sfiorare la sincera amicizia. “Quanto dolore e quanto stupore può creare nel cuore di milioni di persone l’uscita di scena di un attore? Mi è capitato di dire, in questi giorni così tristi, che Roma con la perdita di Gigi Proietti ha un Colle in meno ed è vero perché, se oggi fosse stato un giorno qualunque, senza la pandemia, a rendere omaggio a Proietti ci sarebbe tutta la città”.

La perdita dell’attore lascia un vuoto enorme, ce ne rendiamo conto – forse – un po’ di più quando possiamo scorgere la fragilità in personalità politiche di spessore. Sempre e comunque abituate alla compostezza che, oggi, 5 novembre, hanno lasciato cadere pubblicamente una lacrima. Insieme a quella, un pezzo di cuore è venuto via. Lo stesso che Gigi Proietti ha custodito negli anni e continuerà a fare chissà dove.