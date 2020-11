Carlo Conti sarà assente a Tale e Quale Show a causa della sua positività al virus. Chi prenderà il suo posto venerdì sera?

Carlo Conti non ha di certo bisogno di presentazioni. Così come non ne ha bisogno nemmeno Tale e Quale Show, il programma che da anni conduce sul primo canale pubblico che vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni.

Settimana scorsa però, il conduttore ha condotto lo show da casa sua in quanto ha annunciato di essere positivo al covid. Purtroppo però l’esperimento questa settimana non potrà ripetersi in quanto se in un primo momento i sintomi della malattia non si erano presentati ora è l’esatto opposto e risulterebbe difficile per lui condurre il programma. Per questo motivo mamma Rai ha scelto di concedergli la dovuta malattia per permettergli di rimettersi in sesto e di tornare più forte di prima, ma cosa succederà allo show?

Tale e Quale Show andrà in onda senza Carlo Conti. Al suo posto, infatti, nel ruolo di conduttori ci saranno i membri della giuria che si occuperanno, oltre che di dare il proprio giudizio, anche di presentare gli artisti in gara.

Anticipazioni Tale e Quale Show 6 novembre: tutte le imitazioni dei concorrenti

Le anticipazioni di Tale e Quale Show del 6 novembre, nonostante l’assenza del padrone di casa, promettono una puntata degna di nota. In quanto gli artisti in gara, durante questo nuovo torneo, metteranno ancora una volta a dura prova le loro abilità da imitatori. Ma cosa porteranno in scena?

Virginio è pronto ad esibirsi nei panni di Franco Simone. Carolina Rey invece sarà l’ex Spice Girl, Geri Halliwell. Jessica Morlacchi rimarrà sempre nel panorama pop con Katy Perry. Sergio Muniz proverà a portare sul palco l’indimenticato David Bowie. Agostino Penna e Pago imiteranno Renato Zero. Francesco Monte sarà Raf. Barbara Cola porterà sul palco di Rai la scatenata Anastacia. Giulia Sol sarà Anna Tatangelo e infine Lidia Schillacci proverà ad imitare Antonella Ruggiero.

Ovviamente non mancherà nemmeno Gabriele Cirilli, che proverà con i suoi sketch a far sentire meno la mancanza di Carlo Conti, che di recente si è lasciato andare ad uno sfogo sul covid.

Ovviamente ci sarà anche un tributo a Gigi Proietti a Tale e Quale Show, che ha ricoperto il ruolo di giudice nel lontano 2015.