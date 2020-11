Giulia De Lellis, la verità su Damante: “Non passo per quella che non sono”

Giulia De Lellis non ci sta a passare per quella che non è. Per questo si è scagliata contro Andrea Damante, raccontando tutta la verità.

Giulia De Lellis è tornata al centro della cronaca rosa a causa della sua, nuova e definitiva, rottura con Andrea Damante.

Quest’ultimo, negli studi di Verissimo, ha dichiarato di esserci rimasto piuttosto male dalla fine della loro relazione, in quanto puntava a costruire una famiglia con lei e di esserci rimasto piuttosto male che abbia scelto di terminare il tutto e di iniziare una conoscenza con quello che sarebbe un suo carico amico.

L’ex corteggiatrice, stufa dei gossip sul suo conto e dopo essersi accorta che due ragazzi la stavano riprendendo in maniera insistente mentre era a cena con Carlo Beretta, ha scelto di vuotare il sacco e raccontare tutta la verità sulla fine della sua storia con Andrea e quest’ultimo, secondo quanto rivelato da lei, non avrebbe raccontato proprio tutta la verità.

Giulia De Lellis ha raccontato tutta la verità su Andrea Damante, mettendo a tacere una volta e per tutte i gossip sulla sua vita privata.

Andrea Damante ha mentito a Verissimo? Giulia De Lellis: “Ha estremizzato tutto”

Giulia De Lellis, come anticipato, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti, in modo tale da fare chiarezza una volta e per tutte non solo sulla fine della storia con Andrea Damante, ma anche sulla nuova conoscenza intrapresa con Carlo Beretta.

“Mi ero promessa di non toccare più quest’argomento, ma ho scelto di tornare a parlarne per fare maggiore chiarezza perché non ho voglia di passere per la persona che non sono“ ha subito esordito Giulia nelle sue Instagram stories. “Soprattutto se l’argomento in questione mi vede come una persona che ha mancato di rispetto a chi le stava al proprio fianco, cosa che non è vera e che non farei nemmeno al mio peggior nemico visto che l’ho subito sulla mia pelle“ ha chiarito, levando ogni possibile dubbio sulla questione.

“E sottolineo io e non qualcun altro. In quanto IO non ci proverei mai con un amico“ ha proseguito Giulia facendo riferimento alla sua nuova conoscenza con Carlo, che sono stati beccati dal settimanale Chi. “Certo, è molto facile andare in tv e dire tante belle cose base sul niente. Inventare ed estremizzare una situazione che non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti“ ha spiegato. “E’ altrettanto facile piangere il morto quando nel frattempo ci si fa i cavoli propri da chissà quanti mesi“ ha continuato lei nel suo sfogo su Instagram.

“Vi prego di non confondermi con tutta questa storia. A me non piace fare cose del genere. IO, quando sono fidanzata, non ci provo con una sua amica. IO no, però qualcuno che lo fa c’è, ma non sono IO“ ha spiegato, lanciando una frecciatina nemmeno tanto velata ad Andrea Damante. “E ci sono alcune ragazze che erano mie amiche che possono confermarlo” ha aggiunto.

“Voglio concludere tutto questo facendovi una domanda” ha poi precisato Giulia. “Voi guardereste mai un carissimo amico del vostro ex?” ha chiesto in maniera retorica. “Io, Giulia De Lellis mai, non riuscirei proprio, nemmeno con un amico, ma con un compagno di gioco, che avrà mai visto massimo dieci volte in un anno, sì” ha concluso. “Soprattutto se questo è figo ed intelligente, ma con un suo caro amico non starei mai“ ha aggiunto. “Sono stata chiara?”

Giulia De Lellis ha rotto il silenzio su Andrea Damante e Carlo Beretta, svelando la sua parte della storia che non era mai stata raccontata prima.