I buoni motivi per non cercare l’approvazione degli altri

Sei una persona molto autocritica e spesso cerchi l’approvazione degli altri? Scopri almeno 9 buoni motivi per capire che è ora di smettere di farlo.

Credere in se stessi è alla base del benessere psicologico. Ognuno di noi è la sua stessa forza. Se sei felice puoi dare felicità agli altri, se sei forte ne hai anche per sostenere i tuoi cari. Tuttio parte da noi stessi. Molto filosofie, soprattutto quella buddista, ci sprona a credere maggiormente in noi stessi:

“Chi crede in se stesso non ha bisogno di convincere gli altri. Chi è felice con se stesso non ha bisogno dell’approvazione degli altri. Chiunque accetti se stesso, il mondo intero lo accetterà.” Lao Tseu

Citazioni come questa ci aprono gli occhi sull’importanza di coltivare il nostro benessere personale nel nostro giardino della vita.

Se sei una persona che si sente forte e sente di valere solo quando sono gli altri a dirglielo, sappi che stai commettendo un grande errore. Scopri perchè dovresti iniziare da subito a non cercare più l’approvazione di nessuno.

9 buoni motivi per non cercare l’approvazione degli altri

Rifletti su questo aspetto. Se hai bisogno dell’approvazione degli altri, aggiungi un passaggio non necessario al processo decisionale. Se hai bisogno di contare sugli altri per capire cosa sia giusto e cosa no, spingi le persone ad interferire e a dare un giudizio su qualcosa che fondamentalmente riguarda te e sai solo tu, e che gli altri non hanno sperimentato. Aspettare di ottenere l’approvazione degli altri quando sei l’unico che sa cosa è meglio per se stesso è ridicolo. Se vuoi cambiare questa attitudine ti forniamo alcuni ottimi motivi per farlo:

TU SEI L’UNICO CHE HA IL CONTROLLO DELLA TUA VITA

La vita p la tua dipende da te e la controlli tu. Pensa a quando guidi la tua macchina. E’ un pò la stessa cosa, sei tu che hai il controllo dell’auto e decidi che direzione prendere. Chiedi pure dei consigli a te stessa. Ascolta il tuo cuore. Hai tutto ciò che ti serve per fare una valutazione e prendere una decisione. Tu più di ogni altro sai cosa è meglio per te.

SEI L’UNICO RESPONSABILE DELLA TUA FELICITÀ

La tua felicità dipende da te, o almeno così dovrebbe essere, Sei tu che dovresti fare il possibile per ottenerla. Gli altri possono rappresentare un valore aggiunto alla tua felicità, ma in nessun caso dovrebbe dipendere da loro. Se lasci che la tua felicità dipenda da altri, avrai tante delusioni, ricorda che siamo tutti diversi e i tuoi progetti di vita potrebbero non coincidere con quelli degli altri. Capire quello che vuoi veramente e credere nei tuoi sogni come fai tu è affar tuo, gli altri potrebbero non arrivare mai a capirlo.

Il giorno in cui vedrai te stesso come tua fonte di luce e felicità, smetterai di far controllare la tua vita agli altri e diventerai padrone del tuo destino.

LA TUA LIBERTÀ DIPENDE DALLA TUA CAPACITÀ DI DIPENDERE SOLO DA TE STESSO

La libertà ha un ottimo sapore. Afferrala e non sentirti legato ai consigli dei tuoi familiari / amici. Se vuoi fare qualcosa falla. Non c’è bisogno di far sapere agli altri quali sono i tuoi progetti. Fai le tue scelte, prendi le tue decisioni. Sei padrone di te stesso, non dimenticarlo. Il potere di trasformare la tua vita è nelle tue mani, tutto quello che devi fare è crederci.

NON PUOI PRETENDERE DI METTERE DACCORDO TUTTI

A volte i giudizi delle persone possono essere contrastanti, non tutti hanno la stessa idea di qualcosa. Quando chiedi più pareri potresti finire con l’avere le idee confuse. I tuoi piani, idee e decisioni potrebbero risentirne. Inoltre potrebbe capitare che tu pensi di avere un’ idea precisa su qualcosa ma che nessun altro sia d’accordo con il tuo pensiero.

La soluzione migliore è scegliere la cosa che ti rende felice. Questo soprattutto quando devi prendere decisioni partcolarmente importanti che possono incidere molto nella tua. Pensa a te stesso e potrai prosperare veramente, sia nelle tue relazioni che nella tua carriera o nelle tue passioni.

RICHIEDERE L’APPROVAZIONE DI ALTRI È UNA PERDITA DI TEMPO

Lo abbiamo già detto, ciò che è un bene per te potrebbe essere altro per chi ti circonda, non puoi pretendere comprensione totale degli altri ne che gli altri vedano le cose come le vedi tu. Se necessiti dell’approvazione degli altri perderai del tempo pochè aggiungerai un passaggio non necessario al processo decisionale.

Non cercare il supporto degli altri, sii il tuo più grande supporto. Puoi parlare agli altri dei tuoi piani solo quando la loro approvazione non è necessaria per te e solo se sai che non ti farai influenzare. Il tempo è prezioso, non sprecarlo.

PERDETE LA VOSTRA PREZIOSA ENERGIA

La corsa all’approvazione altrui, il fatto di mettere tutti daccordo, il fatto di allungare i tempi decisionali e il tempo per calmare l’inevitabile indecisione che genera il disaccordo ti fa perdere tempo ed energia. Usa la tua energia nel modo più efficiente, elimina le azioni non necessarie come cercare l’approvazione degli altri.

QUESTO POTREBBE FARTI ANDARE CONTRO LA VOCE DEL CUORE

I giudizi degli altri potrebbero interferire con la realizzazione dei tuoi sogni d impedire che si realizzino. Non smettere di credere in stesso e fidati della tua voce interiore, troverai la strada giusta da prendere perché il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce.

RICHIEDERE L’APPROVAZIONE DEGLI ALTRI CREA UN SENSO DI PAURA

Hai presente quella sensazione di quando stai per dire qualcosa e temi le risposte dei tuoi interlocutori? Questo si verifica quando cerchi l’approvazione degli altri. Il loro pensiero ti influenza, così come la loro reazione. Solo l’amore ti renderà libero. L’amore per te stesso. Se ascolterai il tuo cuore, prenderai la decisione giusta nella tua vita. Non temere e non sentire il bisogno che anche gli altri la accettino. Lo faranno quando capiranno che era quella giusta.

TI CONOSCI MEGLIO DI CHIUNQUE ALTRO



La relazione più importante della tua vita è quella che hai con te stesso. Per capire cosa vuoi veramente, cosa desideri, cosa è giusto per te invece di chiedere agli altri fai un discorso introspettivo e chiedi a te stesso.

Non devi mai assecondare chi cerca di controllare la tua vita, prova a fidarti del tuo cuore e il tuo intuito. Smettendo di cercare l’approvazione degli altri, concentrerai tutta la tua attenzione su te stesso e la fiducia nelle tue capacità è destinata a crescere giorno per giorno.