Riccardo Guarnieri è ufficialmente tornato a far parte del Trono Over di Uomini e Donne. Come avrà reagito la sua ex Ida Platano?

Ieri c’è stata una nuova registrazione del Trono Over e per questo motivo non sono di certo mancate le anticipazioni di Uomini e Donne del 1 novembre. Fornite, come sempre, dal Vicolo delle news.

Il portale, oltre a riportare cos’è accaduto durante il corso della registrazione, ha svelato che all’interno del dating show c’è stato un gradito ritorno. Quale? Quello di Riccardo Guarnieri!

Riccardo ha fatto, in un certo senso, la storia del programma di successo di canale 5, facendo affezionare a lui i telespettatori grazie alla sua tormentata storia d’amore con Ida Platano. I due, dopo alti e bassi ed un’esperienza a Temptation Island, avevano scelto di consolidare il loro amore attraverso il matrimonio, ma durante il periodo del lockdown sono venuti fuori tutti i problemi di coppia che li hanno spinti ad allontanarsi di nuovo e questa volta sembra essere quella definitiva.

Riccardo Guarnieri è tornato ad Uomini e Donne, rivelando di avere cuore e mente liberi e pronto a mettersi alla prova per trovare la donna della sua vita. Come avrà reagito Ida, che di recente ha rivelato che dopo la fine della loro storia si è rivolta ad uno psicologo?

Ida Platano lancia una frecciata a Riccardo Guarnieri? Lei: “Non c’è più sole”

Ida Platano non ha commentato in maniera aperta il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne, ma nelle sue Instagram stories è apparsa più triste e spenta del solito.

L’ex dama del parterre del Trono Over si è giustificata ammettendo che questa mattina è costretta a passare la maggior parte del tempo a svolgere alcune commissioni, ma sembra quasi scontato, visto che le sue recenti rivelazioni in cui affermava di aver provato e riprovato a riallacciare un rapporto con il suo ex fidanzato ma che quest’ultimo ha perfino smesso di risponderle al telefono, che sia venuta a conoscenza del suo ritorno all’interno del dating show di Maria De Filippi, che nell’ultima registrazione ha visto anche l’assenza di Tina Cipollari a causa del covid.

“Oggi qui ci sono soltanto nuvole, il sole non c’è più“ ha commentato asciutta Ida su Instagram. La sua frase potrebbe sembrare un semplice commento alla situazione climatica della sua città, ma i suoi fedeli sostenitori sono convinti che la dama non si riferiva al tempo ma all’avvenuta consapevolezza che Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne è pronto a ricominciare e questa volta senza di lei al suo fianco.

Riccardo Guarnieri riuscirà a trovare l’amore della sua vita? Oppure, con il suo ritorno in studio, avremo a breve anche quello di Ida Platano? Non ci resta che attendere ulteriori anticipazioni.