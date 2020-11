Anticipazioni Uomini e Donne del 1/11, manca Tina: è in isolamento

Nelle anticipazioni di Uomini e Donne del primo novembre c’è una grande assente: Tina Cipollari. L’opinionista è in isolamento.

Non c’è pausa che tenga per Uomini e Donne. Il primo novembre c’è stata una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, ma non tutto si è svolto come previsto. In quanto durante il corso della nuova puntata c’era una grande assente. Chi? Tina Cipollari.

L’opinionista, tra l’altro pare che Gemma ci abbia provato con il suo ex, non ha potuto recarsi in studio in quanto in questo momento si trova in isolamento a casa sua poiché è stata in contatto con una persona risultata positiva al virus che da qualche mese sta piegando il mondo intero.

Tina Cipollari è assente a Uomini e Donne perché in isolamento a causa del covid, ma niente paura. Maria De Filippi sa bene che il suo programma non sarebbe lo stesso senza la presenza della sua irriverente opinionista, per questo motivo lei e la redazione ha pensato ad un modo per farle prendere parte al programma ugualmente, ma sempre nel massimo della sicurezza. In che modo?

L’opinionista era presente attraverso un collegamento, in modo tale da far sentire il meno possibile la sua mancanza al pubblico. Certo, non è la stessa cosa, ma almeno potrà sempre litigare con Gemma Galani. Anche se a distanza.

Davide Donadei al centro della polemica a Uomini e Donne: lui si sbilancia

Tina Cipollari ha detto la sua anche se in collegamento, commentando non solo le avventure della dama milanese ma anche cosa succede al Trono Classico. Le anticipazioni di Uomini e Donne del primo novembre mettono al centro della discussione il tronista Davide Donadei.

Quest’ultimo ha deciso di portare in esterno la sua nuova corteggiatrice Silvia, ma decide di eliminarla subito dopo in quanto non è scattato nulla tra loro. Oltre a lei, sceglie di uscire anche con Valeria, mandando su tutte le furie le sue altre due corteggiatrici Beatrice e Chiara che, come riportato dal Vicolo delle News, reagiscono in maniera completamente differente. La prima ha dichiarato di essere rimasta piuttosto indifferente, in quanto non l’ha sentito granché questa settimana, facendo intuire che il suo interesse sta man mano calando. Chiara, invece, è rimasta piuttosto delusa in quanto ritiene che lui non dia valore alle cose che fa.

Davide, d’altro canto, ha rivelato di avere una preferenza ben precisa ma che non ha alcuna intenzione di volerla rivelare. Chi sarà mai questa corteggiatrice? Intanto, però, per schiarirsi le idee manda via anche Rossana.

Si passa a Gianluca De Matteis che, dopo aver abbandonato lo studio distrutto settimana scorsa, a cui viene dedicato poco spazio. Quest’ultimo esce con Gabriella, ma lei ammette delusa che quella sarà l’ultima volta in cui si vedranno. Lui ci rimanere molto male ma prova a mantenere il sorriso sulle labbra.

Il Trono Classico si conclude con Sophie Codegoni, che oggi sarà in difficoltà, che porterà in esterna Matteo con cui si trova piuttosto bene e con Antonio. La tronista messaggerà tutta la settimana con quest’ultimo, convinta che stia parlando in realtà con il primo ragazzo citato. La sua gaffe farà sorridere tutti, tranne Antonio ovviamente, che non la prenderà proprio bene.

Tant’è che lei sceglie anche di ballare Matteo, visibilmente presa molto più da lui che per Antonio, che ci rimane male in quanto convinto di star costruendo qualcosa con lui e di aver fatto breccia nel suo cuore.

La registrazione del 1 novembre di Uomini e Donne è sicuramente ricca di colpi di scena ed, una volta tanto, sembra aver dato lo giusto spazio al Trono Classico, che da qualche anno a questa parte è stato messo un po’ in disparte dalla redazione. Complice, molto probabilmente, delle preferenze del pubblico da casa che da sempre prima il Trono Over in termini di ascolto, facendogli collezionare dati di share da record. Per questo motivo Maria De Filippi ha scelto di utilizzare la formula che vede mixare i giovani con i protagonisti del parterre Over?