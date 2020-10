Ida Platano, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha ammesso di aver iniziato sedute dallo psicologo dopo la storia con Riccardo.

Ida Platano nonostante non faccia parte del parterre di Uomini e Donne da qualche tempo, resta ugualmente uno dei personaggi più apprezzati del pubblico di Maria De Filippi che si è inevitabilmente affezionato a lei durante la sua storia con Riccardo Guarnieri.

Purtroppo però non tutte le favole hanno un lieto fine e la loro si è interrotta svariate volte fino a raggiungere il capitolo con scritto la parola fine. La dama, però, a distanza di mesi, ha scelto di rilasciare un’intervista al magazine dedicato al famoso al dating, svelando che dopo la fine della sua relazione ha sentito il bisogno di iniziare un percorso psicologico per ritrovare la serenità che ha perso quando la sua storia non è proseguita come lei stessa sperava.

“Ho deciso di iniziare un percorso con una psicologa“ ha precisato la dama che non è tornata negli studi del programma com’è si è mormorato quest’estate. “E’ grazie al suo aiuto, devo ammettere, se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze durante questa fase della mia vita” ha provato a spiegare. “La terapia che ho scelto di seguire si basa su un metodo a livelli, detto l’MdL” ha aggiunto. “Ho scelto di iniziare un viaggio che probabilmente non finirà mai ma sono sicura che pian piano riuscirò a superare questo momento” ha concluso Ida Platano dopo Uomini e Donne.

Ida Platano trova l’amore dopo Uomini e Donne? Lei fa chiarezza

L’ex dama di Uomini e Donne, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto anche a rompere il silenzio in merito ai gossip che la vedrebbero aver ritrovato il sorriso con un altro uomo dopo la storia con Riccardo Guarnieri, ammettendo che almeno per il momento non c’è nessuno nella sua vita e che il suo cuore appartiene soltanto al piccolo Samuele, suo figlio.

“Quando ho letto la notizia non posso nascondere che mi sono fatta una grossa risata” ha ammesso Ida Platano di Uomini e Donne. “Non ho nessun uomo nella mia vita, fatta eccezione per mio figlio” ha chiarito. “Sono semplicemente stata avvistata con un mio amico e tutti hanno pensato che mi fossi fidanzata, ma la verità è che la maggior parte dei miei amici appartiene al genere maschile. Tutto qui” ha prontamente chiarito, aggiungendo che se dovesse trovare qualcuno nella sua vita sarebbe la prima a dirlo senza alcun tipo di problema. “Qualora dovessi trovare di nuovo l’amore, sarei la prima a dirlo pubblicamente“ ha ammesso per poi ammettere che con il suo ex, che le ha lanciato una frecciata social, è terminato ogni tipo di rapporto in quanto Riccardo Guarnieri ha smesso di risponderle ai messaggi e alle sue chiamate.

“Io e Riccardo abbiamo chiuso in maniera definitiva, non ci sentiamo più” ha svelato. “Devo ammettere che da parte mia c’è stata la volontà di provare a sentirlo, ma man mano le nostre conversazioni hanno finito con il diventare sempre più aride” ha confidato a cuore aperto. “Il nostro ultimo scambio di parole risale a giugno poi non c’è stato alcun tipo di conversazione tra noi due” ha aggiunto, chiarendo che non c’è stata dall’altra parte la volontà di volersi risentire ancora una volta. “Io ho anche provato a scrivergli o a chiamarlo, ma non mi ha mai voluto rispondere. Onestamente mi aspettavo un po’ più di cura nei confronti della nostra storia“ ha concluso. “Dopo di tutto è stata molto importante, ma è andata così”.

L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri si è ufficialmente consumato e i due non sembrano in alcun modo a riprovare l’ennesimo ritorno di fiamma.