Oggi vedrai come pulire la tua casa in soli 50 minuti, in maniera pratica ed efficace, senza perdere troppo tempo. Scopri tutti i trucchi utili per rendere la tua casa impeccabile in men che non si dica.

Puoi lavare la tua casa a fondo, almeno una volta settimana, e chiederti come ci sei riuscita, perché è grazie a utili trucchi in poco tempo riuscirai a renderla perfetta.

Pochi step per una casa completamente pulita in 50 minuti

Quando la settimana ti priva di momenti di relax, di spago, di riposo e non hai nemmeno il tempo di lavare a fondo la tua casa o tutti gli ambienti in cui vivi più spesso ti starai forse chiedendo qual è il modo migliore, più rapido, più efficace per riuscire a pulire gli ambienti della casa in maniera semplice.

Il modo per organizzare le varie pulizie domestiche in maniera velocissima c’è ma dovrai forse stravolgere le tue normali abitudini. In soli 50 minuti riuscirai a dedicarti alla pulizia dell’intera casa. Ora non dobbiamo far altro che iniziare e impostare un bel timer di 50 minuti per controllare il tempo.

Tutti gli step per pulire l’intera casa in 50 minuti. Step 1

Come prima cosa metti in ordine tutte le stanze, un assetto della casa più ordinato ti sembrerà immediatamente più pulito. Quindi, libera tutti gli spazi in maniera facile e avrai molto più margine di spazio per dedicarti alla pulizia più profonda. Prendi una bacinella e metti all’interno tutto ciò che risulta essere fuori posto. Questo, ti farà guadagnare un sacco di spazio ed avrai tutto ciò che ti serve per dedicarti alla pulizia senza dover stare a riassettare oggetti sparsi qua e la per la casa.

Step 2

Se puoi, prendi una bacinella stanza così saprai e avrai già suddivisi tutti gli oggetti per ognuno. Iniziamo con i detergenti naturali o non, spruzzane uno nel bagno con acqua calda, preferibilmente oppure dedicati alla miscela di acido bianco, bicarbonato e acqua con qualche goccia di sapone trasparente per piatti o se vuoi 5/6 gocce di olio essenziale a scelta, quello di lavanda inebrierà tutta la casa. Ora spruzza questa miscela sul water, sulla doccia, sul lavandino, sul bidet e lascia agire prima di aprire le finestre di tutta la casa. Scopri anche come pulire la doccia in bagno in maniera davvero perfetta con questi trucchi.

Step 3

Ora spalanca le finestre dell’intera casa così da far filtrare il sole e l’aria fresca, una pratica che dovrai fare ogni mattina l’aria serve sicuramente a diminuire tutti gli acari e batteri che potrebbero essersi annidati nelle ore nelle quali la fase è stata chiusa e tieni tutto aperto per almeno un quarto d’ora.

Inizia sempre con la pulizia del bagno, pulisci come prima cosa tutto ciò che si trova più in alto per poi passare a tutti le varie componenti posizionate in basso. Non devi far altro che passare il tuo detergente fai-da-te o commerciale e risciacquare con cura, a questo punto puoi riprendere la bacinella con tutti gli oggetti del bagno e riposizionarli dopo ovviamente averli spolverati.

Step 4

Si passa poi alla cucina, l’hai liberata da tutto ciò che era in più in disordine libera anche il tavolo, e la polvere da tutti i ripiani presenti dopodiché dedicati alla zona cottura quindi al lavandino con i prodotti e sensualità utilizzare. Per quanto riguarda gli elettrodomestici è preferibile lavarne uno a fondo una volta settimana.

Step 5

Ora passa tutte le altre stanze e dedicati soprattutto al soggiorno alla camera da letto che sono decisamente più veloci da terminare, rifai il letto, e spolverare tutti gli scaffali presenti, inclusi dei comodini, tavolini, armadi e prima di lavare tutti pavimenti ovviamente dovrai passare meticolosamente l’aspirapolvere.

Step 6

Ora siamo giunti all’ultimo passaggio per la pulizia della casa: i pavimenti. Per una casa splendente al 100% i pavimenti sono l’ultima cosa che viene lavata. Prepara un secchio colmo d’acqua calda e il detergente che sei solito utilizzare. Parti dalle camere che si asciugheranno più in fretta per poi passare al soggiorno, alla cucina e in ultimo al bagno.

In soli 50 minuti avrai una casa splendente, organizzata in ordine e potrai dedicarti tranquillamente a tutto il resto, a un po’ di meritato riposo, il divertimento con la tua famiglia.